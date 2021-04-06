«На Украине идет зачистка информационного поля»

США попросили у Кремля объяснений из-за сообщений о передвижении российских войск на границе с Украиной. В американском Госдепартаменте заявили, что они вместе с союзниками по НАТО обеспокоены ростом напряженности и нарушениями режима прекращения огня в регионе. Представитель ведомства Нед Прайс отметил, что США расценивают действия России как эскалацию. СМИ сообщают об обострении ситуации в Донбассе уже несколько недель. В Киеве заявляют, что российские власти стягивают войска к границе с Украиной и в Крым. В Кремле, в свою очередь, говорят, что Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению и ни для кого не представляет угрозы. На этом фоне обозреватель “Ъ” Максим Юсин обратил внимание на то, как по мере обострения ситуации в Донбассе и вокруг него власти Украины зачищают информационное поле.

Депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая выступила с очень показательной инициативой, помогающей понять, в какую сторону развивается политическая ситуация в стране. Госпожа Безуглая, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, предложила «сознательным гражданам» присылать на ее электронную почту ссылки на сюжеты телеканала «Наш», в которых, по их мнению, ведущие или гости допускают непатриотические высказывания, играя тем самым на руку российской пропаганде. Депутат подробно объясняет бдительным патриотам, как именно следует правильно оформлять присылаемые на ее имя сообщения — что указывать в графе «тема» и как, облегчая ее работу, кратко обосновать, что именно в сюжете телеканала вызвало возмущение.

Марьяна Безуглая — не просто один из депутатов от партии Владимира Зеленского, она публичное лицо «Слуг народа», именно эта дама представляет позицию властей в политических программах украинского телевидения. В том числе и на том самом канале «Наш», против которого она сегодня объявила «крестовый поход». Назовем вещи своими именами: депутат Безуглая фактически предлагает соотечественникам выступить в жанре политического доноса, выражая готовность эти «сигналы от общественности» обрабатывать и направлять в соответствующие органы, ожидая соответствующих решений.

Тенденция ясна: она наметилась еще два месяца назад, когда Совет национальной безопасности и обороны запретил три телеканала, которые ассоциировались с лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком — 112, NewsOne и ZIK. Это был первый шаг на пути зачистки информационного поля, так как именно в эфире этих каналов чаще всего звучала критика политики властей, особенно в языковой сфере и в отношении Донбасса.

Эти меры, однако, показались недостаточными активистам из так называемого патриотического лагеря. И эти активисты провели несколько митингов у офиса еще одного телеканала, «Наш», обвиняя его журналистов в работе на российскую пропаганду и чуть ли не в государственной измене. Впрочем, с Медведчуком, против которого власти ввели адресные санкции, телеканал «Наш» ничто не связывает, поэтому найти повод для его закрытия оказалось сложнее.

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И вот тут на сцену и вышла депутат Безуглая, предложив собирать на журналистов компромат. Дальнейший сценарий легко предугадать: на основании обращений возмущенных активистов надзорный орган, Нацсовет по телевидению и радиовещанию, выносит телеканалу предупреждение — одно, второе, а затем и отзывает лицензию.

И тем самым решаются сразу несколько задач. Президент Зеленский и его команда избавляются от не совсем лояльного им СМИ. Русскоязычное население восточных и южных областей, склонное голосовать за оппозиционные партии, лишается еще одного канала информации, что делает его менее организованным и более пассивным. Наконец, по мере того, как обостряется обстановка в Донбассе и вокруг него, информационное поле зачищается от тех журналистов и экспертов, которые могли скептически воспринимать официальную точку зрения на те или иные события. Например, не принимать на веру утверждения, что единственная причина эскалации — «агрессивная политика» Москвы, а украинские войска лишь отвечают на провокации и никогда не ведут огонь по жилым кварталам.

В общем, в воюющей стране (а именно этот термин в последнее время используют президент Зеленский и его команда) постепенно вводится цензура военного времени. И допускаться будет, видимо, только официальная трактовка событий.

И только однозначное, черно-белое освещение всего, что связано с Россией и с Донбассом. Со свободой слова все это имеет мало общего. Но кто подвергнет за это критике молодого украинского президента, противостоящего «российской агрессии»? Уж точно не послы «большой семерки», взявшие за правило выступать с совместными заявлениями по любому мало-мальски значимому вопросу украинской политики. Но только не на тему свободы СМИ. Да и на практику политических доносов, которую вводит депутат Рады Марьяна Безуглая, западные дипломаты едва ли обратят свое внимание.