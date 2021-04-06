Еще 79 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 79 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Кроме того, скончалась одна инфицированная 86-летняя пациентка, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 37 жителей Ижевска, девять граждан из Игринского района, пять — из Якшур-Бодьинского района, по четыре — из Завьяловского и Шарканского районов, по три — из Воткинска, Воткинского, Дебесского и Сюмсинского районов, по два — из Глазовского и Селтинского районов, по одному — из Глазова, Кезского, Малопургинского и Юкаменского районов. В их числе 17 детей до 14 лет и восемь человек старше 65 лет. При это 75 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 31 214 случаев заражения коронавирусом. Из них 389 закончились летальным исходом, 27 744 человека выздоровели, остальные продолжают лечение, 83 заболевших находятся в тяжелом состояние.