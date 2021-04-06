Андрей Козицын создал «Центр авиации»

Гендиректор УГМК Андрей Козицын зарегистрировал в Верхней Пышме (Свердловская область) ООО «Центр авиации». Согласно данным Kartoteka.ru, новое ООО создано 29 марта 2021 года, господин Козицын является его бенефициаром. Основным видом деятельности компании указана аренда и управление недвижимостью. Уставный капитал компании составляет 100 тыс. руб. Директором ООО является Глеб Фомин, который также возглавляет, связанные с господином Козицыным и УГМК, ЗАО «Третья код» и АНО «Медная столица».

99% долей в ООО «Центра авиации» принадлежит ООО «Вестор», которое на 99% контролируется Андреем Козицыным. Еще 1% находится у Уралэлектромеди (предприятие металлургического комплекса УГМК). Уралэлектромедь также имеет 1% в «Центре авиации». Вопрос об участии Уралэлектромеди в обоих ООО рассматривался на совете директоров, прошедшем 22 марта 2021 года. В компании от комментариев отказались.

Отметим, что господин Козицын напрямую владеет разными долями в порядка 40 компаниях, зарегистрированных в Свердловской области. Так, ему на 100% принадлежит ООО «Веер молл», связанное с со строящимся на Уралмаше ТРЦ Veer Mall, 50% в УГМК-Агро и другие.

Андрей Козицын входит в топ-500 самых богатых людей мира (на 485 месте) по версии Bloomberg Billionaires Index. Его состояние оценивается в $5,8 млрд, за год оно выросло на $1,5 млрд.

Татьяна Дрогаева