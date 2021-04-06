Скончался экс-руководитель «Мотовилихинских заводов»

Бывший конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Виталий Шемигон умер в возрасте 70 лет. По данным собеседников«Ъ-Прикамье», его похороны состоялись на минувшей неделе. Причину смерти источники не уточнили.

Господин Шемигон был назначен конкурсным управляющим ПАО в 2018 году, с момента введения в отношении предприятия процедуры конкурсного производства. Сначала за его кандидатуру проголосовало собрание кредиторов должника, а затем ее утвердил суд.

В прошлом году между кредиторами «Мотовилихинских заводов» и господином Шемигоном возникли разногласия. В итоге Рособоронэкспорт и ООО «РТ-Капитал», через которую «Ростех» контролирует банкротство ПАО, обратились в суд с заявлением об отстранении его от должности и признании незаконным действий и бездействий конкурсного управляющего. Также кредиторы требовали взыскания с него более 338 млн руб.

Виталий Шемигон сам обратился в суд с ходатайством об освобождении его от должности, которое было удовлетворено. В то же время заявления дочки «Ростеха» и Рособоронэкспорта суд не удовлетворил.