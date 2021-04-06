Межведомственная рабочая группа установит причины отравления детей в красноярской школе космонавтики

В Красноярском крае специальная межведомственная группа экспертов займется установлением причин отравления детей в школе космонавтики (Железногорск). Она создана по поручению губернатора Красноярского края Александра Усса после переговоров с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой.

Рабочая группа объединит специалистов Роспотребнадзора, ФМБА, минобразования края. Будут проведены проверки в самой школе и краевом центре питания. В правительстве региона отметили, что процедура общественного контроля за питанием школьников в школе космонавтики «осложняется тем, что Железногорск является закрытым городом».

Вчера стало известно об отравлении 11 учеников школы космонавтики. Один из детей остался под наблюдением врачей. Это уже второй случай отравления детей в учебном заведении – в марте прокуратура Железногорска сообщила о нарушениях в организации питания в интернате для одаренных детей «Школа космонавтики». Проверка была организована после массового обращения учеников за медицинской помощью.

Массовые отравления детей в школьных столовых фиксировались в регионе с 18 февраля по 3 марта. Тогда в Красноярске было зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозной инфекцией, более половины детей были госпитализированы. Речь шла об учениках 27 школ города. Правоохранителями были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), а также по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

В марте была задержана руководитель компании «Респект», которая занимается первичной переработкой и упаковкой овощей для столовых учебных заведений. Глава «Респекта» находилась в розыске, но 17 марта пришла на допрос, где и была задержана.

Оксана Павлова