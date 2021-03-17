В Красноярске директора овощного цеха задержали по делу об отравлении учеников

Директора компании «Респект» задержали в Красноярске. Ей предъявлено обвинение по делу о массовом отравлении школьников, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. «Респект» занимается первичной переработкой и упаковкой овощей для столовых учебных заведений.

Как уточняет ведомство, руководитель компании находилась в розыске, но 17 марта пришла на допрос, где и была задержана. «Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении.

Массовое отравление школьников Красноярска произошло в конце февраля — у 114 детей в 27 школах была выявлена иерсиниозная инфекция. Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовные дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Также было возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По предварительным данным следователей, источником распространения возбудителя инфекции иерсиниоза стали складские помещения кооператива и цеха ООО «Респект». Были выявлены нарушения правил хранения продуктов, а также отсутствие контроля за санитарно-техническим состоянием помещений. Кроме того, установлено, что не проводились лабораторные исследования реализуемой овощной продукции.

Ранее обвинение было предъявлено председателю сельскохозяйственного кооператива «Аленушка», поставлявшего овощи для школьных столовых. Специалисты Роспотребнадзора после проведенных проверок обнаружили следы грызунов на производстве. Суд избрал руководителю компании меру пресечения в виде «запрета определенных действий».

На совещании c вице-премьерами на этой неделе председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что массовое отравление детей недопустимо. «Самые крупные случаи отравления были в Красноярске. Некоторые ребята оказались в больнице. Во всех школьных столовых в каждом регионе страны еда должна быть качественной и здоровой»,— заявил он на совещании. Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под контроль ситуацию с отравлением учеников.

Екатерина Лукашевич, Новосибирск