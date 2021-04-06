В США суд обязал осужденного за кибератаку россиянина выплатить почти $20 млн

Россиянин Андрей Тюрин должен выплатить $19,9 млн в качестве компенсаций пострадавшим от его хакерских действий, следует из решения суда Южного округа штата Нью-Йорк. В январе 2021 года суд признал его виновным в крупнейшей кибератаке на американские банки и приговорил к 12 годам лишения свободы.

«Ответчик Андрей Тюрин должен выплатить компенсацию общей суммой в $ 19 952 861 <...> жертвам преступлений»,— говорится в судебном решении (цитата по «РИА Новости»). Кто именно получит компенсации, в документе не уточняется.

Андрей Тюрин был экстрадирован в США из Грузии в сентябре 2018 года. В США его обвинили в масштабной кибератаке. По версии обвинения, россиянин, работая на «группу злоумышленников из Израиля, США и РФ», атаковал в 2014 году компьютерные системы банка JPMorgan Chase, инвестиционных фирм Fidelity Investments, E-Trade Financial, Scottrade и украл персональные данные 100 млн человек. После предъявления ему обвинений Андрей Тюрин признал вину.

О деле россиянина — в материале “Ъ FM” «Андрея Тюрина вписали в историю хакинга».