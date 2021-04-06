В «Казань» пришли за налогами

Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань», которое занимается строительством второй очереди космодрома Восточный, подозревается в неуплате налогов. Ущерб государству может составлять 1,3 млрд руб. В понедельник в офисе компании прошли обыски, была изъята финансовая документация. Два с половиной года назад Федеральная налоговая служба добивалась банкротства ПСО «Казань» из-за крупного долга, однако тогда татарстанской компании удалось получить рассрочку.

В офисе ПСО «Казань» на улице Толстого в столице Татарстана в понедельник прошли об ыски. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следователи и оперативники изъяли финансовые документы казанской компании. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении руководства компании по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По данным местных СМИ, ПСО «Казань» умышленно уклонилось от уплаты НДС на сумму 1,3 млрд руб. в четвертом квартале 2018 года.

Напомним, ООО «ПСО "Казань"» принадлежит бывшему депутату Госсовета Татарстана Равилю Зиганшину, он же является директором компании. Объединение было создано в 2002 году как подразделение группы «ТАИФ», которую контролирует семья экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева. После того как республику возглавил Рустам Минниханов, компания вышла из состава ТАИФа. ПСО занималось возведением объектов Универсиады-2013, в том числе стадиона «Казань Арена», строило объекты IT-города Иннополиса.

В последние годы компания активно занимается строительством за пределами Татарстана. В частности, объединение возводило стадионы в Самаре и Саранске к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе «Самара Арена» был выявлен ряд дефектов, власти области в судебном порядке требует их устранения от ООО «ПСО "Казань"».

С октября 2018 года ПСО «Казань» является генподрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный. Компания обязалась возвести стартовый стол под ракетный комплекс «Ангара» за 38,7 млрд руб. Источники “Ъ-Казань” поясняли, что компания была выбрана неслучайно: за нее Дмитрия Медведева, который на тот момент был премьер-министром России, лично просил президент Татарстана Рустам Минниханов, который «весьма трепетно относится к загрузке мощностей крупнейшей республиканской строительной компании».

В марте этого года Арбитражный суд Амурской области обязал компанию приостановить работы на 90 дней на площадке 1а стартового комплекса «Ангара» из-за выявленных нарушений. Иск подавал отдел государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ. ПСО «Казань» удалось оспорить это решение.

В ноябре 2018 года Федеральная налоговая служба инициировала банкротство ПСО «Казань». Требования ФНС составляли 1,9 млрд руб. ПСО «Казань» объясняло, что долг образовался из-за задержки выплат по строительству стадионов к футбольному чемпионату. К концу года Арбитражный суд Татарстана закрыл дело, утвердив мировое соглашение компании с ФНС. Объединение пообещало, что закроет долг в рассрочку до конца 2019 года. За погашение задолженности поручилась семья депутата, предоставив в залог свой бизнес.

Позже иск о банкротстве ПСО «Казань» подавал конкурсный управляющий Татфондбанка, но в итоге заявление не было принято судом. В конце 2020 года было прекращено производство по делу о банкротстве, инициированному казанским ООО «Стандарт-ойл». Требования оппонентов составляли 50 млн руб. и 26 млн руб. соответственно.

В управлении ФНС по Татарстану на запрос “Ъ-Казань” о задолженности ПСО «Казань» в понедельник не ответили. По информации kartoteka.ru (согласно анализу данных налоговой), в 2018 году выручка компании составляла 9,31 млрд руб. При этом чистая прибыль была незначительной — всего 55 тыс. руб. В 2019 году выручка сократилась до 5,82 млрд руб., чистая прибыль уменьшилась до 17 тыс. руб.

Официально в следственном управлении СКР по республике обыски и само уголовное дело не комментировали. Представитель объединения на звонок “Ъ-Казань” не ответил.

В 2019 году в офисе ПСО «Казань» уже проходили обыски в связи с возбуждением новых уголовных дел о хищениях при строительстве объектов космодрома Восточный. Тогда претензии управления СКР по Амурской области касались действия субподрядчиков ПСО: ущерб государству оценивался в 250 млн руб.

Кирилл Антонов