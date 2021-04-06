Продажи смартфонов в первом квартале в деньгах выросли на 27%

Российский рынок смартфонов в первом квартале 2021 года вырос на 27% год к году и достиг 153 млрд руб., следует из отчета МТС. При этом количество купленных смартфонов в России сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,4 млн устройств.

Средняя стоимость купленного гаджета в январе—марте 2021 года выросла на 43%, до 24 тыс. руб. Это максимальный прирост за квартал за историю российского рынка девайсов. Рынок увеличивается за счет смещения спроса в сторону премиальных моделей, объясняют аналитики. Продажи девайсов дороже 50 тыс. руб. увеличились на 58% в натуральном выражении. Доступные аппараты стоимостью до 10 тыс. руб. стали покупать на 38% меньше, а сегмент устройств за 10–20 тыс. руб. в натуральном выражении упал на 6%.

По оценке аналитиков МТС, первое место российского рынка по количеству проданных гаджетов за три месяца 2021 года занял Samsung — за год их доля увеличилась до 33% с 23%. На втором месте Xiaomi, чья доля выросла на три процентных пункта, до 22%. На третьем — Apple с долей 16%. Годом ранее американская компания занимала 10% рынка. Также в пятерку самых популярных брендов вошли Honor — 9% — и Huawei — 3%.

В денежном выражении лидируют Apple с долей 46% российского рынка, Samsung с 29% и Xiaomi с 12%, за ними следуют Honor с 3% и Huawei с 2%. Помимо iPhone 11 в пятерку самых покупаемых моделей попали Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A01 Core и Samsung Galaxy A12.

Юлия Тишина