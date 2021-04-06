Вайнштейн обжаловал приговор по делу об изнасиловании

Адвокаты продюсера Харви Вайнштейна подали апелляцию на решение Верховного суда штата Нью-Йорк, сообщил телеканал CNBC. В марте 2020 года 67-летний Вайнштейн был приговорен к 23 годам за изнасилование и сексуальные домогательства.

«Мы подали в суд 166-страничный документ, демонстрирующий несколько серьезных ошибок, допущенных во время процесса»,— сказал телеканалу один из адвокатов продюсера Барри Каминс. Вынесенный приговор он назвал «суровым и чрезмерным». По мнению защиты, Вайнштейн имеет право на справедливое судебное разбирательство.

Апелляцию прокомментировал адвокат, представляющий семь женщин, которые выдвинули обвинения против продюсера, Дуглас Вигдор. «Уголовная апелляция Харви Вайнштейна — это отчаянная попытка отменить справедливое судебное разбирательство <...> и выводы, аргументированного и вдумчивого жюри. Мы уверены, что апелляция не изменит его обвинительный приговор и приговор»,— сказал он.

Первые публичные обвинения против Вайнштейна появились в октябре 2017. Процесс над продюсером начался в январе 2020 года. Он был признан виновным по двум из пяти исков. В январе 2021 года суд обязал компанию продюсера выплатить $17,1 млн его жертвам. Обвинения против продюсера положили начало движению #metoo, выступающему в поддержку жертв насилия.

О приговоре — в материале “Ъ” «Харви Вайнштейн досмотрит жизнь в тюрьме».