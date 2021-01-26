Компания Вайнштейна выплатит более $17 млн его жертвам

Суд по банкротствам в штате Делавэр предписал Weinstein Company Харви Вайнштейна выплатить $17,1 млн жертвам сексуальных домогательств и насилия, сообщает Variety. Судья Мэри Уолрат заявила, что без компенсации убытков жертвы Вайнштейна получат «минимальное восстановление, если оно вообще будет».

Фонд в $17,1 млн будет разделен между 50 жертвами. По самым серьезным обвинениям будут выплачены компенсации $500 тыс. и больше. Урегулирование утверждали сами жертвы, 39 проголосовали за, восемь — против.

План ликвидации также предписывает выделить $9,7 млн бывшим сотрудникам и директорам Weinstein Co., что позволит им оплатить часть своих юридических издержек за последние несколько лет. Директора и должностные лица, в том числе брат Вайнштейна Боб, а также Джеймс Долан, Тарак Бен Аммар и Ланс Маеров освобождаются от любой потенциальной ответственности за поведение Харви Вайнштейна.

Харви Вайнштейн в феврале 2020 года был признан виновным в изнасиловании и сексуальном домогательстве по отношению к актрисам и сотрудницам его продюсерской компании и в марте был приговорен судом к 23 годам лишения свободы.

Подробнее о приговоре — в публикации “Ъ” «Харви Вайнштейн досмотрит жизнь в тюрьме».