Коммунисты захватывают YouTube

Кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ запишут видеоролики с популярным в сети депутатом Саратовской облдумы от Компартии Николаем Бондаренко (1,39 млн подписчиков в YouTube). Ради этого господин Бондаренко даже приехал в столицу. Информация об этом вчера днем появилась в Telegram-каналах, а затем ее подтвердил “Ъ” источник в Компартии. Вечером в понедельник господин Бондаренко прочитал лекцию, посвященную деятельности в социальных сетях московскому активу партии. Эксперты называют саратовского политика самородком и находкой для коммунистов, но расходятся во мнениях, поднимет ли его участие известность московских кандидатов от КПРФ.

5 апреля депутат Госдумы от КПРФ и первый секретарь московского горкома партии Валерий Рашкин выложил в своем Telegram-канале фото со съемок с депутатом Саратовской областной думы от КПРФ, популярным видеоблогером Николаем Бондаренко.

Господин Бондаренко с 2018 года ведет на YouTube канал «Дневник депутата». В мае прошлого года его канал перешагнул рубеж в 1 млн подписчиков, за что господин Бондаренко получил от YouTube награду — «Золотую кнопку». Сейчас на его канал подписаны 1,39 млн пользователей, он занимает 668-е место в российском сегменте видеохостинга. В феврале этого года комиссия Саратовской облдумы по контролю за доходами депутатов нашла нарушение антикоррупционного законодательства в действиях Николая Бондаренко из-за монетизации его YouTube-канала и направила свое решение в областную прокуратуру, но ответа на него пока нет. По оценке аналитической службы Socialblade.com, ежегодная монетизация канала «Дневник депутата» может составлять от $37,2 тыс. до $595,9 тыс. (от 2,8 млн до 45,6 млн руб. на день выхода материала). Пожертвования делаются добровольно.

Днем в Telegram-каналах появилась информация, что господин Рашкин привез Николая Бондаренко в Москву для раскрутки потенциальных кандидатов в Госдуму от КПРФ по московским округам. Они будут записывать видеоролики с Николаем Бондаренко и выкладывать их в сети. Николай Бондаренко не стал раскрывать планы по съемке видеороликов, сославшись на партийную дисциплину. Вечером 5 апреля он прочитал московскому активу партии лекцию о работе с социальными сетями. По итогам встречи депутат Мосгордумы, секретарь московского горкома КПРФ Павел Тарасов рассказал “Ъ”, что она была посвящена технологическим аспектам ведения соцсетей: «В частности, YouTube — что можно делать, а что нельзя. Разбор характерных ошибок».

Источник “Ъ” в партии подтвердил намерения горкома снять совместные ролики кандидатов в Госдуму с Николаем Бондаренко. «Один ролик — беседа Николая Бондаренко и Валерия Рашкина о предстоящих выборах. Он будет демонстрироваться на канале Рашкина (29,7 тыс. подписчиков). А еще кандидаты будут с Бондаренко беседовать, по желанию снимать, по желанию распространять»,— рассказал собеседник “Ъ”.

Напомним, в середине марта московские коммунисты опубликовали обновленный список предварительных кандидатов в депутаты Госдумы по московским округам. Он еще может претерпеть изменения, например, как ранее писал “Ъ”, по Центральному округу может быть выставлена кандидатура депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерины Енгалычевой, а в Люблинском округе — супруги координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова Анастасии. Обе они достаточно широко представлены в соцсетях и регулярно появляются в роликах политических YouTube-каналов.

Политконсультант Алена Август считает, что планируемая коллаборация будет хороша не для всех кандидатов КПРФ, выиграть от нее смогут те политики, кто сам по себе ярок, владеет риторикой и способен заинтересовать аудиторию: «Бондаренко — реальный самородок. Но если его гость скучен, то это будет напоминать интервью Юрия Дудя с не самыми интересными гостями, когда Дудь выглядит выигрышно». По ее словам, контраст в дуэте Николая Бондаренко и «мертвого» политика только усилит негативные черты последнего. Кроме того, госпожа Август думает, что Бондаренко может не подойти для московской аудитории.

Политолог Александр Кынев, напротив, считает, что московские кандидаты от КПРФ повысят свою известность за счет Николая Бондаренко: «На мой взгляд, Николай Бондаренко — большая находка, он обладает наиболее высокой медийной активностью в интернете среди молодых лидеров-коммунистов». Эксперт подчеркнул, что сегодня у КПРФ есть не так много людей, которых можно показывать и раскручивать перед молодой активной аудиторией.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров