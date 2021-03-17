Анастасия Удальцова подменит мужа

Член совета «Левого фронта», жена координатора движения Сергея Удальцова Анастасия может выдвинуться в Госдуму по одному из одномандатных округов Москвы от КПРФ. Она сообщила “Ъ”, что желание принять участие в выборах у нее есть, но о деталях говорить не стала. По словам источника “Ъ” в КПРФ, обсуждается выдвижение госпожи Удальцовой в Люблинском округе №199 — единственном, где у партии пока нет потенциального кандидата, но сама она хочет баллотироваться в другом округе. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов подтвердил “Ъ”, что 199-й округ оставлен под Анастасию Удальцову. По мнению эксперта, ее выдвижение в этом округе подчеркнет легитимность ожидаемой победы единоросса Петра Толстого.

О том, что Анастасии Удальцовой в КПРФ предлагали выдвинуться в Госдуму по Люблинскому округу №199, “Ъ” сообщил источник в Компартии. Это единственный из 15 одномандатных округов Москвы, где столичный горком КПРФ пока официально не предложил кандидата. Лидер московских коммунистов Валерий Рашкин пояснял “Ъ”, что с ним партия определится позднее. Впрочем, по словам источника “Ъ”, сама госпожа Удальцова хочет выдвигаться в Нагатинском округе №201 — там сейчас в предварительном списке кандидатов от КПРФ значится индивидуальный предприниматель Сергей Курганский.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов подтвердил “Ъ”, что 199-й округ оставлен под Анастасию Удальцову: «Именно так на (московской.— “Ъ”) конференции и говорилось. Но в любом случае решение будет принимать не конференция, а съезд». Госпожа Удальцова сообщила “Ъ”, что желание баллотироваться в Госдуму у нее есть: «Мы планировали, но все пока обсуждается. Я не могу комментировать, потому что не я принимаю решения».

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, пояснил, что Анастасия Удальцова хочет выдвигаться в 201-м округе, так как там «больше шансов», а в 199-м округе ей придется соперничать с зампредом Госдумы единороссом Петром Толстым. На думских выборах-2016 господин Толстой победил там со значительным отрывом Валерия Рашкина, который прошел в Думу лишь по партсписку. Источник “Ъ”, близкий к администрации президента, считает округ №199 для госпожи Удальцовой заведомо проигрышным, так как ей вряд ли удастся победить популярного тележурналиста Толстого.

Анастасия Удальцова — жена известного оппозиционера, одного из лидеров «Левого фронта» Сергея Удальцова. Он являлся активным участником массовых протестов 2011–2012 годов и был избран в координационный совет оппозиции. Осенью 2012 года СКР обвинил господина Удальцова в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая, и в 2014 году он был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. В августе 2017 года оппозиционер вышел на свободу, но как осужденный по особо тяжкой статье УК не сможет участвовать в выборах как минимум в ближайшие десять лет. На президентских выборах-2018 Сергей Удальцов поддерживал кандидата от КПРФ Павла Грудинина, а госпожа Удальцова была его доверенным лицом. Она тоже придерживается левых взглядов, состояла в Национал-большевистской партии (запрещена в РФ), а затем в «Авангарде красной молодежи», который вошел в «Левый фронт».

Источник “Ъ” в столичной мэрии считает, что фигура Анастасии Удальцовой довольно значима для избирателей с левопатриотическими взглядами. «Петр Толстой тоже пользуется большой популярностью у жителей. Но у Анастасии Удальцовой низкий антирейтинг, она жена известного человека, который даже был судим за свои взгляды. Очевидно, что если она выдвинется в этом округе, то конкуренция будет серьезная и интересная»,— полагает собеседник “Ъ”.

В других партиях с кандидатами по 199-му округу пока не определились. В «Яблоке» и «Справедливой России» сообщили “Ъ”, что ясности по этому вопросу еще нет. А в ЛДПР в принципе не ищут возможности ставить в округ медийную личность и будут традиционно делать ставку на партсписки.

По мнению политолога Екатерины Курбангалеевой, выдвижение в 199-м округе такого «кандидата с именем», как Анастасия Удальцова, подчеркнет легитимность победы Петра Толстого. «Он — знаковая фигура для "Единой России", и в дополнение идет в Думу по списку партии,— отмечает эксперт.— Такая долгая интрига со стороны КПРФ по этому округу может свидетельствовать о том, что был элемент торговли и, видимо, какие-то договоренности достигнуты». Валерий Рашкин, вероятнее всего, выберет для себя 196-й Бабушкинский округ, так как в партсписок КПРФ он не попадет из-за опасного сближения с Алексеем Навальным, предполагает госпожа Курбангалеева. А Анастасии Удальцовой логичнее было бы избираться в Тушинском округе, на территории которого она в 2019 году баллотировалась в Мосгордуму, добавляет эксперт: «Там она нужнее для Москвы, в особенности если там пойдет и будет зарегистрирован (экс-депутат Госдумы.— “Ъ”) Дмитрий Гудков».

Елена Рожкова, Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров, Кира Дюрягина