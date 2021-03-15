Коммунисты не влюбились в Люблино

Делегаты московской конференции КПРФ в субботу одобрили список кандидатов, рекомендованных к выдвижению по одномандатным округам столицы на осенних выборах в Госдуму. В предварительном списке, опубликованном в феврале, не было первого секретаря московского горкома Валерия Рашкина, а Люблинский округ, где он в 2016 году уступил единороссу Петру Толстому, оставался вакантным. В новом списке Люблинский округ по-прежнему пустует, а господин Рашкин значится кандидатом по Бабушкинскому округу. Коммунисты говорят, что намерены победить во всех округах, но эксперты полагают, что многое будет зависеть от допуска к выборам других оппозиционеров, так как в целом рекомендованных кандидатов нельзя назвать популярными.

Опубликованный в феврале список возможных кандидатов в Госдуму по 14 из 15 округов Москвы зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в беседе с “Ъ” называл «предложениями регионального отделения» и говорил, что он может претерпеть изменения. Но единственным отличием мартовского списка от февральского стало выдвижение в Бабушкинском округе №196 Валерия Рашкина вместо сотрудника ФГБУ «Главрыбвод» Александра Ефимова. Люблинский округ №199 по-прежнему свободен: с ним коммунисты обещают определиться позднее. В 2016 году там выдвигался господин Рашкин, но уступил с заметным отрывом единороссу Петру Толстому и прошел в Думу седьмого созыва лишь по списку. Господин Толстой, как ранее сообщал “Ъ”, будет баллотироваться по своему округу и одновременно может занять третье место в московской группе партсписка «Единой России» (ЕР).

Среди потенциальных кандидатов (окончательный список утвердит в июне съезд КПРФ) есть несколько опытных политиков. Так, депутат Госдумы Денис Парфенов планирует выдвигаться в своем Медведковском округе №200 — единственном в Москве, где в 2016 году удалось победить кандидату от КПРФ. По 205-му Преображенскому округу будет баллотироваться секретарь ЦК КПРФ и экс-депутат Госдумы Сергей Обухов. По Центральному округу №208, одному из самых оппозиционных и конкурентных в столице, компартия собирается выдвинуть депутата Госдумы со второго по пятый созыв, руководителя аппарата думской фракции КПРФ Нину Останину. Как ранее сообщал “Ъ”, конкуренцию ей, вероятно, составит многолетний депутат по этому округу Николай Гончар (ЕР). Кроме того, о намерении баллотироваться по Центральному округу заявляла юрист Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Любовь Соболь, но ее выдвижение под вопросом из-за двух возбужденных против нее уголовных дел. Здесь же намерен баллотироваться депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин.

Другие кандидаты от КПРФ менее известны: это в основном партийные функционеры, ученые, предприниматели, бывшие и действующие муниципальные депутаты. Тем не менее, отвечая на вопрос о наиболее сложных округах, Валерий Рашкин заверил, что коммунисты «зарядились на победу во всех». Хотя некоторые сложности могут возникнуть в Новой Москве, добавил он: там есть сельские территории, «где всегда хуже с честным подсчетом и "рисуют" протоколы».

Сам господин Рашкин тоже готовится к жесткой борьбе: «Я не сомневаюсь, что власти выставят против меня сильных кандидатов, что там будет максимальное количество спойлеров, чтобы протестные москвичи проголосовали за них. Но нас это не останавливает, мы бойцы».

По данным источников “Ъ”, кандидатом от власти в Бабушкинском округе может стать ведущий телепрограмм о животных Тимофей Баженов.

Кроме того, московский горком КПРФ определился с кандидатом в Мосгордуму (МГД) по 37-му округу, который стал вакантным после смерти летом 2020 года вице-спикера МГД от КПРФ Николая Губенко: за его мандат поборется лидер московских комсомольцев Дарья Багина. По округу экс-депутата МГД от КПРФ Олега Шереметьева, приговоренного к четырем годам колонии условно за мошенничество, решения пока нет. «Кадровая комиссия прорабатывает, там еще больше желающих, и мы пока выбираем»,— пояснил Валерий Рашкин.

По мнению главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, победа коммунистов в округах будет зависеть от допуска к выборам прочих оппозиционеров. «Логично дробить оппозиционных избирателей, регистрируя несколько кандидатов, но на выборах в Мосгордуму так сделано не было»,— напоминает эксперт.

Другой фактор — это степень радикализации настроений в обществе, готовность голосовать за кого угодно или за самого сильного антивластного кандидата, отмечает господин Виноградов:

«На сегодняшний день ее нет, но до осени еще много времени. Предложенных кандидатов не назовешь суперпопулярными, но многое будет зависеть от контекста».

Политолог Константин Калачев считает, что одним из наиболее интересных округов будет Преображенский, где против Сергея Обухова намерен выдвигаться телеэрудит Анатолий Вассерман. «Пока заявлено, что мэрия там ставит на Вассермана, но он пойдет от "Справедливой России", поэтому создается впечатление сговора»,— говорит эксперт. КПРФ, по его мнению, в большинстве московских округов выдвигает слабых кандидатов, а у Валерия Рашкина, скорее всего, будет сильный оппонент от ЕР. «Еще один сильный коммунист — Денис Парфенов, но вряд ли мэрия под него "расчистит" округ. Так что Сергею Обухову придется бороться с Анатолием Вассерманом, а Валерию Рашкину — с сильным единороссом»,— резюмирует господин Калачев.

Елена Рожкова