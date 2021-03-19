Коммунисты предпочитают погорячее

Как стало известно “Ъ”, в КПРФ обсуждается возможность замены кандидата в депутаты Госдумы по 208-му округу Москвы (Центральный округ): вместо депутата со стажем Нины Останиной на выборы может пойти молодой политик, депутат Мосгордумы (МГД) Екатерина Енгалычева. Кроме того, от власти в этом округе может снова выдвинуться депутат Госдумы с 1995 года Николай Гончар. Там же планируют выдвигаться депутат столичного парламента от «Яблока» Сергей Митрохин, журналист Максим Шевченко и оппозиционный политик Любовь Соболь. Эксперт полагает, что в таких условиях в округе может победить неизвестный кандидат от малой партии.

Конференция московского горкома (МГК) КПРФ утвердила список рекомендованных кандидатов на выборы в Госдуму по округам столицы 13 марта, однако окончательное решение будет приниматься на съезде партии летом. Сейчас в этом списке кандидатом в одном из самых протестных округов Москвы — Центральном (№208) — значится депутат Госдумы с 1995 по 2011 год, руководитель аппарата фракции Нина Останина.

Как сообщил “Ъ” источник в партии, заменить Нину Останину на депутата МГД Екатерину Енгалычеву предлагает зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. По словам источника, господин Афонин уже вел переговоры и с первым секретарем МГК КПРФ Валерием Рашкиным, и с самой госпожой Останиной, но окончательного решения пока нет. Еще один информированный собеседник “Ъ” в партии объясняет стремление господина Афонина тем, что у КПРФ есть хорошие шансы на победу в округе, но для этого «нужен подходящий кандидат». Помимо госпожи Енгалычевой, по сведениям “Ъ”, Юрий Афонин также считает подходящей кандидатуру руководителя фракции КПРФ во Владимирском облзаксобрании Максима Шевченко, так как в округе «нужен молодой кандидат, которого примет и либеральный электорат».

Екатерина Енгалычева прошла в МГД в 2019 году по 42-му одномандатному округу (запад Москвы) при поддержке «Умного голосования» Алексея Навального. Госпожа Енгалычева регулярно выступает с резкой критикой властей и «Единой России». Она активно боролась с жилой застройкой на Мичуринском проспекте и даже летом прошлого года была оштрафована на 30 тыс. руб. за организацию несогласованного митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Вчера, 18 марта, Тверской райсуд Москвы оштрафовал ее уже на 150 тыс. руб. за повторное нарушение организации и проведения митинга.

Юрий Афонин заявил “Ъ”, что окончательное решение по спискам кандидатов в депутаты Госдумы будут принимать ЦК КПРФ и съезд партии. «Возможны разные варианты. Конечно, предложения московского горкома будут взяты за основу, но мы должны исходить в том числе из таких факторов, как узнаваемость кандидата, его работа среди избирателей, специфика округа»,— отметил он. Господин Афонин не стал называть своих предпочтений по кандидату в 208-м округе, отметив, что госпожа Останина является его давним товарищем. «Мы должны максимально использовать потенциал наших депутатов Мосгордумы в ходе кампании. Они узнаваемы и пользуются доверием москвичей. Их вклад необходим как минимум в агитационных целях»,— сказал он. Нина Останина заявила “Ъ”, что переговоров по этому вопросу с ней никто не проводил. Екатерина Енгалычева заявила, что предвыборную кампанию не ведет и не предпринимает никаких действий к собственному выдвижению. Максим Шевченко заявил, что принял решение баллотироваться в Госдуму по 208-му округу в качестве самовыдвиженца, так как пока ни от какой партии, в том числе от КПРФ, ему предложений не поступало. Валерий Рашкин на звонки не ответил, однако ранее заявлял “Ъ”, что считает правильной работу депутатов МГД на местах в столичном парламенте.

Как ранее сообщал “Ъ”, в Центральном округе вновь может быть выдвинут депутат Госдумы с 1995 года Николай Гончар (ЕР). Также о планах баллотироваться по этому округу от «Яблока» заявил депутат МГД Сергей Митрохин. Отметим, что 29 марта у господина Митрохина будет заседание суда по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Для господина Митрохина это уже второе нарушение «митинговых статей» КоАП за прошедшие полгода. Если в ближайшие месяцы он будет оштрафован за такое же нарушение в третий раз, то его могут привлечь к уголовной ответственности по «дадинской» ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга). Выдвигаться в Центральном округе намерена и юрист Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Любовь Соболь. Она даже опубликовала предвыборную программу и открыла штаб. Но до 23 июня госпожа Соболь находится под домашним арестом по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время несанкционированной акции протеста 23 января. Арест может помешать ее выдвижению.

Несмотря на то что Николай Гончар избирался в Госдуму по 208-му округу несколько раз, голосование на выборах в Мосгордуму 2019 года показало протестные настроения его жителей: во всех одномандатных округах МГД, входящих в состав 208-го округа, были избраны оппозиционные депутаты.

Политолог, экс-сотрудник администрации президента Владимир Шемякин считает округ одним из самых оппозиционных и проблемных для партии власти. Избирателей округа эксперт называет «квалифицированными» и склонными голосовать против власти. Однако Нина Останина и Екатерина Енгалычева, по его мнению,— неудачные кандидаты. «Многие избиратели будут голосовать за строчку в бюллетене. А там будет написано: депутат Мосгордумы. Любая принадлежность к власти сыграет против кандидата, даже если он депутат от оппозиции. Чтобы донести подвиги, например, госпожи Енгалычевой, нужна сильная раскрутка, нужны встречи, а на них избиратели ЦАО не ходят»,— говорит он. По мнению господина Шемякина, партии власти было бы правильным выдвинуть в ЦАО самовыдвиженцем «лидера общественного мнения», поскольку от Николая Гончара «тяжело ожидать искрометной кампании: при нынешнем раскладе в ЦАО какой-нибудь главврач поликлиники от "Новых людей", возможно, имеет и больше шансов на победу, чем Николай Гончар или депутат от КПРФ».

Елена Рожкова, Андрей Винокуров