Единому заказчику в сфере строительства передан контроль за работами на петербургских учреждениях культуры

Строительство нового здания МДТ — Театра Европы и реконструкцию консерватории им. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге будет контролировать публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Всего компании передан контроль за 121 объектом образования, культуры и спорта по всей стране.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Единого заказчика. Всего компания будет работать со 121 объектом образования, культуры, спорта и здравоохранения площадью 1,76 млн кв. метров, включая, помимо консерватории им. Римского Корсакова и Театра Европы, Большой театр, Третьяковскую галерею, Музей Мирового Океана в Калининграде и цирки в Волгограде, Иркутске, Воронеже, Екатеринбурге и Твери.

Единый заказчик в сфере строительства получил государственную регистрацию 1 февраля 2021 года. Еще до официальной регистрации компании премьер-министр Михаил Мишустин назначил замруководителя департамента строительства Москвы Карена Оганесяна ее гендиректором.