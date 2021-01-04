Замглавы депстроя Москвы Оганесян стал гендиректором госзаказчика в строительстве

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителя руководителя департамента строительства Москвы Карена Оганесяна гендиректором единого госзаказчика в сфере строительства.

«Назначить Оганесяна Карена Гаспаровича генеральным директором публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" сроком на 3 года»,— говорится в распоряжении. Документ подписан 31 декабря.

О том, что централизацию госзаказа в сфере строительства планируется начать на базе Минстроя, стало известно в середине 2020 года. Как пояснили в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина, объединение в Минстрое функций госзаказчика «позволит эффективнее управлять строительством инфраструктуры, повысить качество проектов, сократить сроки строек, а также поможет не допустить появление недостроев».

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Министерство строительных госзаказов».