Кокс не тронулся

Дорогомиловский суд Москвы распустил коллегию присяжных по уголовному делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию. Причиной стало то обстоятельство, что в начале процесса адвокат предполагаемого организатора наркотрафика предпринимателя Андрея Ковальчука Абубакар Вадаев не вовремя представил документы о переходе из одной коллегии в другую. Защита бизнесмена считает, что требование прокуратуры о роспуске присяжных объясняется тем, что в ходе процесса стала очевидна несостоятельность обвинения фигурантов.

О роспуске коллегии присяжных в Дорогомиловском суде ходатайствовало гособвинение. Основанием стало то, что один из адвокатов бизнесмена Андрея Ковальчука не вовремя представил суду документы, подтверждающие его полномочия. Новый состав присяжных будет отбираться 29 апреля.

По данным “Ъ”, речь идет о ситуации, сложившейся на ранней стадии процесса по делу об «аргентинском кокаине», который стартовал в конце 2019 года.

В начале прошлого года адвокат Андрея Ковальчука Абубакар Вадаев решил перейти из адвокатской коллегии, работающей в Чечне, в подмосковную. Он уже снялся с учета в первой, но еще не успел зарегистрироваться во второй. Именно этим обстоятельством и объясняется тот факт, что он представил суду нужные документы с некоторым опозданием.

Адвокат Сергей Юраш, в настоящее время представляющий интересы Андрея Ковальчука, сообщил “Ъ”, что история с документами его коллеги была известна гособвинению с самого начала, однако, по его словам, ранее оно по этому поводу беспокойства не высказывало. Господин Юраш отметил, что процесс уже фактически подошел к концу, успел выступить даже сам господин Ковальчук. Предстояли прения сторон. Адвокат считает, что в ходе слушаний прокуратуре не удалось представить суду убедительные доказательства вины подсудимых. Поэтому Сергей Юраш не исключает, что настоящей причиной подачи ходатайства о роспуске коллегии присяжных стала именно шаткость позиции гособвинения.

Напомним, уголовное дело о поставках кокаина было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года. По версии следствия, в 2016 году бизнесмен Андрей Ковальчук приобрел в Аргентине около 380 кг кокаина. Наркотики были упакованы в чемоданы, говорится в деле, после чего по просьбе бизнесмена спрятаны в подсобке школы при российском посольстве в Буэнос-Айресе. Чемоданы, по версии Следственного департамента МВД, перевозил старый знакомый Андрея Ковальчука — работавший в то время завхозом в посольстве Али Абянов.

Вывезти груз в Москву сразу, впрочем, не удалось, поскольку у Али Абянова закончился контракт, и он вернулся в Москву. Его сменщик, решивший провести инвентаризацию посольского имущества, обнаружил 25 ноября 2016 года в одном из служебных помещений школы заваленный различным хламом подозрительный груз. Новый завхоз сообщил о своей находке сотрудникам службы безопасности посольства, которые вскрыли чемоданы и обнаружили внутри пакеты с белым порошком. Об этом они оповестили сотрудников ФСБ. О партии наркотиков была уведомлена и аргентинская полиция, после чего кокаин был изъят и уничтожен. Вместо него оперативники положили в чемоданы пакеты с мукой, заново опечатали их, предварительно установив внутри GPS-трекеры для отслеживания маршрута.

В итоге 12 декабря 2017 года в Москве на автобазе МИДа при попытке получить доставленные из Буэнос-Айреса баулы были задержаны Али Абянов, бизнесмен Владимир Калмыков и предприниматель Иштимир Худжамов. Андрей Ковальчук в это время проживал в Германии. Он был объявлен в международный розыск и позже экстрадирован в Россию. Вины фигуранты не признают.

Владислав Трифонов