Коронавирус уполовинил «Ванкувер»

Национальная хоккейная лига, которая на протяжении всего сезона пытается сдерживать натиск коронавируса, столкнулась с самой крупной в этом году вспышкой. COVID-19 заразились как минимум 16 игроков канадского «Ванкувер Кэнакс», часть из которых переносят болезнь в «тяжелой форме», а также 3 тренера клуба. Лига настраивается в связи со сложной эпидемиологической ситуацией вновь провести розыгрыш Кубка Стэнли в уже опробованном формате «пузыря безопасности».

ESPN сообщил о том, что в канадском клубе «Ванкувер Кэнакс» обнаружено рекордное с начала сезона число заболеваний COVID-19. Положительными оказались результаты тестов 3 тренеров клуба и 16 игроков, то есть более чем половины состава команды. Коронавирус, утверждает американский телеканал со ссылкой на источник, был также обнаружен у многих членов семей игроков.

В числе заразившихся оказались защитники «Кэнакса» Александр Эдлер и Куинн Хьюз, вратарь Брэйден Холтби, нападающие Антуан Руссель и Марк Микелис. Отмечается, что у некоторых хоккеистов обнаружен бразильский штамм COVID-19. У части игроков заболевание протекает в сложной форме. «Усталость, обезвоживание, некоторые не могут даже встать с постели»,— приводит ESPN слова агента одного из спортсменов.

Когда клуб снова сможет включиться в борьбу — не ясно, но пока речь идет о переносе трех ближайших матчей регулярного чемпионата: одной игры с «Эдмонтоном» и двух — с «Виннипегом», которые должны были состояться на этой неделе.

Среди канадских клубов ранее пострадал лишь «Монреаль», который в конце марта также вынужден был отложить три встречи. Суммарно Национальная хоккейная лига (НХЛ) с начала сезона, стартовавшего в январе, изменила даты проведения уже 45 матчей. Несмотря на большое число переносов, уложиться в заданные в начале сезона временные рамки у НХЛ почти получается. Регулярное первенство планируется завершить вместо 8 мая — 11-го.

Руководители лиги, правда, уже начали размышлять на фоне сложной коронавирусной ситуации о том, чтобы провести play-off, как и годом ранее, в так называемом пузыре. В прошлый раз игроки, долгое время вынужденные находиться в замкнутом пространстве и вдали от семей, резко раскритиковали такой формат. «Это не самый лучший вариант, но его приходится держать в уме. Вариант с "пузырем" будет обсуждаться»,— сообщил портал Sportsnet.

Екатерина Ремизова