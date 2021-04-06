Клиники сдают дипломы

Введение для руководителей частных медицинских клиник необходимости дополнительного профильного образования грозит увеличением затрат и ростом стоимости услуг. Участники рынка уже обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой не поддерживать нововведение. В Минздраве объясняют необходимость изменений приоритетами пациентов, но эксперты считают более правильным оставить функции контроля качества услуг у медицинских директоров.

Руководители Ассоциации нижегородских частных медицинских центров, СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» и Ассоциации частных клиник Москвы и Центрального федерального округа обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой не ужесточать требования к лицензированию медицинской деятельности. Копия письма от 2 апреля есть у “Ъ”.

Речь идет о проекте постановления Минздрава, которое обязывает руководителя медицинской организации для получения лицензии иметь профильное образование и опыт работы в отрасли, а также сертификат «управление сестринской деятельностью». Кроме того, документ сделает невозможной передачу функций по контролю качества оказания медицинской помощи заместителю руководителя.

Законопроект вынесен на общественное обсуждение в марте. Предполагается, что новые требования будут действовать с 1 сентября 2021 года по сентябрь 2027 года. Участники рынка ожидают, что документ может быть принят в этом году, а на выполнение новых требований частным клиникам отведут год.

Гендиректор сети клиник «Линлайн» Юлия Франгулова отмечает, что с точки зрения формального соблюдения буквы закона требования частично выполнимы. Появится, например, институт номинальных директоров, которые будут соответствовать новым требованиям, но не вовлечены в процесс фактического управления, отмечает она.

Но, предупреждает топ-менеджер, увеличение затрат на повышение квалификации, подготовку кадров и т. д. неизбежно приведет к росту стоимости труда и цен на медицинские услуги в целом, а также усилению позиций государственных медицинских учреждений, которыми, как правило, уже руководят специалисты, соответствующие требованиям. По ее словам, клиники и так работают в условиях дефицита кадров, а новые требования только усугубят ситуацию.

Директор медицинской службы клиники АО «Медицина» Жанна Дорош согласна, что нововведения увеличат нагрузку на бизнес, а дополнительное образование для руководителей потребует временных и финансовых затрат. Хотя она не думает, что это приведет к закрытию клиник или удорожанию медицинских услуг. В сети «Медси» отказались от комментариев.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению «Опоры России» Константин Симкин считает единственно правильной модель, при которой функции руководителя, выполняющего контроль качества оказания медицинской помощи, выполняет медицинский директор. «Это более эффективно, поскольку руководитель по медицинской части сможет сосредоточиться на своих же вопросах. Нам кажется странным нагружать руководителей клиник еще и медицинскими задачами»,— поясняет он.

В пресс-службе правительства на вопросы “Ъ” не ответили. В Минздраве заявили, что проектом постановления предполагается переходный период для приведения лицензий в соответствие с новым перечнем работ, а лицензии, содержащие некоторые исключенные или переименованные работы, подлежат переоформлению с 1 сентября 2022 года. Там подчеркнули, что требование к наличию медицинского образования у руководителя медицинской организации направлено на «обеспечение принципа приоритета интересов пациента».

Адвокат по медицинским вопросам «Трунов, Айвар и партнеры» Анна Орешкова отмечает, что руководитель медицинской организации должен иметь образование по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье», но «на качество услуг больше влияют управленческие качества».

Александр Осипов