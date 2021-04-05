Ульяновская область будет развивать совместно с Узбекистаном пищепром и поставлять каменные мойки

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Делегация Ульяновской области во главе с губернатором Сергеем Морозовым пообщалась с потенциальными инвесторами и обсудила новые проекты на международной промышленной выставке «Иннопром» в Ташкенте в понедельник. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Глава Ульяновской области поделился опытом работы региона с инвесторами на пленарной сессии межрегионального форума «Россия – Узбекистан: Промышленный диалог». По его словам, Ульяновская область в числе прочего поставляет в Узбекистан автомобили УАЗ, электротехнические бытовые и промышленные установки, а также технику для ванных и кухонь.

«Два крупнейших мировых импортера российских автокомпонентов из Ульяновска также работают в Узбекистане. Наш регион является поставщиком 45% рынка всего бывшего Советского Союза в сегменте “мебель и двери”, и мы предлагаем наш опыт и сотрудничество потенциальным дилерам. Вместе с этим, мы готовы покупать продукцию пищевой переработки и текстиля хорошо зарекомендовавшей себя марки “Сделано в Узбекистане”. Все вышеперечисленное – это прочная база сотрудничества, которая в ближайшее время приведет к увеличению товарооборота в несколько раз»,– цитируются в сообщении слова Сергея Морозова.

Глава региона призвал партнеров из Узбекистана к сотрудничеству в сфере цифрового станкостроения, приведя в пример работу построенного в регионе станкостроительного завода японско-немецкого концерна DMG MORI. Также Сергей Морозов рассказал, как Ульяновская область развивает альтернативную энергетику на примере комплектов лопастей, которые производятся на ульяновском заводе датской компании «Вестас».

Отдельно глава региона рассказал о работе федеральной особой экономической зоны ПОЭЗ «Ульяновск», территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Димитровграде и около двух десятков индустриальных и технопарков, промзон и туристских территорий. Работающим на них инвесторам предоставляются льготы и субсидии.

Помимо прочего, на площадке «Иннопрома» свою продукцию презентовали девять производителей Ульяновской области. На выставке выступили представители «Инзенского деревообрабатывающего завода», производители дверей Doriano и мебели Ardoni, научно-исследовательская лаборатория «МНС», разработчик и изготовитель современных тест-систем для молекулярно-генетических исследований «ТестГен», производители рециркуляторов «РПК Групп» и каменных моек «Марбакс». Компания Vestas представила макет лопасти, а Ульяновский автомобильный завод — автомобиль «УАЗ Патриот».

По словам гендиректора корпорации развития Ульяновской области Сергея Васина, представители делегации региона обсудили с компанией «Солар Азия» возможность создания межрегионального распределительного центра на территории Портовой особой экономической зоны «Ульяновск», точки доставки и растаможивания товаров в ПФО. Кроме того, был намечен логистический маршрут с обратной загрузкой товаров ульяновских производителей из Ульяновской области в Узбекистан.

Также на «Иннопроме» между сторонами обсуждался инвестпроект по производству пластиковых преформ и выращивание агрокультур на территории Ульяновской области. Кроме того, делегация региона договорилась с членами Франко-Российской торгово-промышленной палаты о проработке направлений реализации совместных проектов.

После этого Ассоциация предприятий пищевой промышленности Узбекистана подписала с Корпорацией развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области меморандум о сотрудничестве. В числе прочего соглашение позволит нарастить экспортные поставки в республику.

Меморандум предполагает также «дополнительное консультационное и маркетинговое взаимодействие, обучение и обмен опытом, участие в бизнес-миссиях и выставках, содействие в поиске потенциальных партнеров». Кроме того, Ульяновская область подписала с представителями Узбекистана экспортный контракт на $5 млн о поставке в республику каменных моек.

На выставке «Иннопром» с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым Сергей Морозов обсудил планы развития предприятий Ульяновской области, в частности, тех, что работают в сфере приборо- и автомобилестроения. С министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровом он поднял вопросы развития индустриальных парков и сферы промышленности в целом.

Георгий Портнов