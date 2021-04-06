Нефть упала в цене

В понедельник цены на нефть упали на 5%, приблизившись к $61,5 за баррель. Инвесторы продают сырье на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу, а также ухудшения эмидемиологической ситуации в Европе и Индии, что грозит падением спроса на топливо. Падение цен на нефть в сочетании с ростом спроса на валюты со стороны Минфина оказывает негативное влияние на курс рубля, но доминирующую роль продолжают оказывать санкционные факторы.

В понедельник, 5 апреля, стоимость североморской нефти Brent после недельного перерыва опустилась ниже уровня $62 за баррель. По данным агентства Reuters, стоимость ближайшего контракта на поставку нефти опускалась до отметки $61,5 за баррель, минимального значения с 25 марта. За день цена упала на 5,2%. Фьючерсный контракт на поставку техасской нефти WTI потерял в цене почти 6%, откатившись до $57,9 за баррель, также минимум с 25 марта.

Резкое снижение цен на нефть было спровоцировано итогами заседания ОПЕК+ в минувший четверг. Вопреки ожиданиям рынка, участники соглашения приняли решение нарастить в мае и июне производство нефти на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), а в июле — на 441 тыс. б/c. При этом Саудовская Аравия заявила о постепенной отмене добровольного сокращения добычи, в связи с чем планируется увеличение добычи королевством на 250 тыс. б/с в мае, на 350 тыс. б/с в июне и на 400 тыс. б/с в июле. В минувшую пятницу в связи с пасхальными праздниками были закрыты биржи США и большинства стран Европы, поэтому инвесторы смогли отыграть негативные новости только в понедельник.

Добавляет нервозности инвесторам ухудшение эпидемиологической ситуации в Европе и Индии. На прошлой неделе Франция объявила о введении еще одного четырехнедельного карантина, Италия также продлила ограничительные меры. В таких условиях ОПЕК понизила прогноз по росту суточного спроса с 5,89 млн баррелей до 5,6 млн баррелей. По словам старшего аналитика «БКС Мир инвестиций» Виталия Громадина, особенно чувствительным для нефтяного рынка стало повышение количества зараженных в Индии до 100 тыс. человек в день, что может помешать росту спроса на нефть. По оценкам Международного энергетического агентства, к 2030 году Индия может по объемам потребления энергоносителей обогнать Европейский союз. «Локдауны остаются риском для повторения таких чувствительных дневных падений»,— отмечает господин Громадин.

Падение цен на нефть оказывает негативное, но сдержанное влияние на российский валютный рынок. В ходе торгов понедельника курс доллара на Московской бирже опускался ниже уровня 76 руб./$, но к 20:30 поднялся до отметки 76,43 руб./$, что всего на 12 коп. ниже значения закрытия пятницы. Это произошло несмотря на то, что американская валюта начала неделю обесценением к большинству мировых валют. В понедельник долларовый индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) снизился на 0,5%, до 92,56 пункта. По мнению начальника аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрея Кадулина, дополнительное давление на курс рубля оказывает санкционная неопределенность. «Мы ждем возврата курса к 75 руб./$ в среднесрочной перспективе, при этом краткосрочно курс рубля может быть достаточно волатилен из-за новостей с рынка нефти»,— отмечает господин Кадулин. Давление на рубль будут оказывать и увеличившиеся покупки валюты в рамках бюджетного правила. С 7 апреля по 7 мая на такие цели будет ежедневно направляться 8,4 млрд руб., тогда как в марте — 6,7 млрд руб.

Виталий Гайдаев