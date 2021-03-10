Из бюджета Петербурга выделят средства на содержание системы фонтанов Петергофа

Петербургские власти предоставят субсидии в размере 30 млн рублей на возмещение затрат по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту водоподводящей системы фонтанов Петергофа. Как сообщает пресс-служба администрации города, проекты постановлений о выделении в 2021 году субсидий были одобрены на рабочем совещании с членами городского правительства.

В Смольном уточнили, что только около 10% водосбора расположено на территории Петродворцового района Петербурга. Проводится работа по обеспечению безопасности гидросистемы.

Водоподводящая система Петергофа обеспечивает водой фонтанную систему музея-заповедника. Она является искусственным гидротехническим сооружением общей протяженностью 56 км, состоит из 18 прудов, 9 каналов, ручьев, шлюзов.