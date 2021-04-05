LG «похоронит» смартфоны

Компания LG больше не будет производить мобильные устройства. Свое решение южнокорейский концерн объяснил желанием сосредоточиться на других направлениях, таких как разработка технологичных решений для бизнеса, робототехнике и искусственном интеллекте. Сектор же смартфонов в пресс-релизе компании назван «невероятно конкурентным». Очевидно, что гаджеты от LG проигрывали аппаратам от других производителей. Уже шесть лет это подразделение было убыточным. Общая сумма потерь оценивается почти в $4,5 млрд.

Последние модели смартфонов у LG, действительно, были крайне неудачными, отметил главный редактор портала Vilianov.com Сергей Вильянов: «LG – это гигантская компания, которая делает вообще все, и телефоны в том числе. Samsung производит, ну и мы будем. Но если у Samsung смартфоны служат своеобразной витриной и демонстрируют, какие компоненты они умеют делать: память, экраны, камеры, аккумуляторы, то для LG это не критично.

Из массовых компонентов у них хорошо получаются только экраны, которые используют, в частности, в iPhone. Последняя попытка "рыпнуться" у LG была в 2019-м на Mobile World Congress, когда все выпускали прототипы смартфонов с гнущимися экранами: Samsung, Alcatel, Xiaomi. А южнокорейская компания показала обычный смартфон, к которому по bluetooth подключался второй дополнительный экран.

Это был полный бред и выглядело по-идиотски. Пользоваться представленным аппаратом и вовсе было невозможно, а цена — космическая. Фактически похороны LG состоялись еще два года назад, а все остальное – затянувшийся вынос тела».

Аналитики подсчитали, что отказавшись от своего мобильного бизнеса, LG повысит свою операционную прибыль на $900 млн уже в 2021 году. А новым флагманом южнокорейской компании может стать производство компонентов для электромобилей. LG уже давно работает в этом сегменте и, не исключено, что в ближайшее время может выйти на рынок с какой-то прорывной эксклюзивной технологией, полагает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев: «LG Chemical достаточно неплохо выступала на рынке литиевых аккумуляторов, у них есть и большое подразделение, которое занималось фундаментальной разработкой всевозможных источников тока.

Данный рынок достаточно конкурентен, и все сейчас ждут каких-то прорывных технологий.

Так как это достаточно большая и наукоемкая область, а LG Chemical глубоко в нее погружена, я думаю, у них достаточно наработок.Если они на этом сосредоточатся, то в свете развития всякой электромобильности и электромобилей, в частности, LG будет достаточно заметным игроком на рынке именно аккумуляторов и, возможно, водородных источников тока, потому что эти области очень близки».

Компания LG сообщила, что будет распродавать уже выпущенные смартфоны до конца июля.Кроме того, по-прежнему будет действовать сервисная поддержка гаджетов. Срок этой поддержки зависит от региона.