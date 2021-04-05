Коммуникатор доступности

Прибор, получивший название коммуникатор Перкинса, разработала, произвела и вывела на рынок компания 4Blind (резидент «Сколково»). Он позволяет слепоглухим самостоятельно выходить в «большой» мир и общаться с окружающими без помощи тифлосурдопереводчика. Работает устройство как синтезатор и распознаватель речи.

Название коммуникатора отсылает нас к старейшей в США школе для слепых детей имени Томаса Гандасида Перкинса,— именно там в 1951 году была создана пишущая машинка с клавиатурой, соответствующей шрифту Брайля, которая называется Perkins Brailler. Прибор от компании 4Blind тоже использует рельефно-точечный тактильный шрифт Брайля, поэтому тоже носит имя Перкинса.

Своим появлением на рынке коммуникатор Перкинса обязан Федору Беломоеву, предпринимателю из Санкт-Петербурга. Человек, поначалу далекий от техники, он в 2015 году загорелся идеей создать недорогой и надежный прибор, который мог бы облегчить людям с потерей слуха и зрения общение с внешним миром, обеспечить им равные права с обычными людьми. Он продал бизнес и, вложив собственные средства, вместе с инженерами разработал перчатку, способную преобразовывать речь в вибрации. Теперь на смену перчатке пришел более совершенный прибор — коммуникатор.

Прибор похож на смартфон, вот только на месте дисплея расположены шесть кнопок, при помощи которых пользователь вводит текст. Как только текст набран, его тут же озвучивает программа синтеза речи. Для ответа собеседник нажимает на гаджете кнопку, которая активирует программу распознавания речи, и просто начинает говорить, а программа передает его слова пользователю в виде вибраций. Прибор может изъясняться на всех языках мира. «Мы подключили распознаватель и синтезатор речи Google, что дает возможность пользоваться коммуникатором носителям любых языков, и сейчас работаем над тем, чтобы подключить еще и Google Translate,— объясняет Беломоев.— Даже если слепоглухой понимает только по-русски, с помощью этой программы он сможет общаться на любом языке, даже на китайском».

Коммуникатор протестировали в фонде поддержки слепоглухих «Со-единение», главной российской организации, которая оказывает помощь людям с потерей слуха и зрения. Фонд был учрежден в 2014 году на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив под председательством президента России Владимира Путина. «Со-единение» создает и поддерживает технические и научные разработки, повышающие качество жизни слепоглухих. Пользователям и работникам фонда устройство очень понравилось — 4Blind получил письменное заключение о том, что прибор нужный и необходимо его поддержать. Беломоев рассчитывает, что коммуникатор возьмут на вооружение госструктуры, оказывающие помощь инвалидам.

Значение коммуникатора для слепоглухих трудно переоценить. Он открывает для них возможность учиться и осваивать новые профессии, принимать участие в социальной и культурной жизни. «Главный вопрос, который решает наше устройство,— вопрос равной доступности,— говорит Беломоев.— Ведь сегодня люди без слуха и зрения даже с врачом не могут наедине поговорить, с юристами посоветоваться: с ними всегда кто-то должен находиться, чтобы они могли выразить свои мысли в понятной для окружающих форме. Но важнее всего то, что устройство выводит образование на принципиально новый уровень, а значит, можно говорить о доступности инклюзивного образования для слепоглухих людей. Уверен, если устройство начнут внедрять в университетах и школах, для слепоглухих появится больше доступных профессий, а значит, для них откроются новые вакансии, а с ними и возможности для самостоятельной жизни».

Коммуникатор Перкинса выпущен пока небольшой партией. Его уже получила Санкт-Петербургская библиотека для слепых и слабовидящих для взаимодействия со слепоглухими пользователями. Семь устройств заказала Массачусетская комиссия для слепых, четыре гаджета уйдут в разные страны Евросоюза. В России тоже есть предзаказ, в основном от дистрибуторов, которые планируют заниматься распространением устройства. «Сейчас мы готовим небольшую партию,— говорит Федор Беломоев,— пока 100 штук. Уже этим летом устройства будут у слепоглухих людей в руках».

Цена гаджета — €995, однако с увеличением объемов производства в компании рассчитывают снизить цену и сделать его доступным слепоглухим людям, в том числе в развивающихся странах. Прибор точно будет востребован, ведь одновременной потерей зрения и слуха, под данным международной благотворительной организации поддержки слепоглухих Sense International, страдают от 0,2% до 2% населения Земли.

Елена Туева