Предустановка «взволновала» бизнес

Новые правила затронут смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры. Теперь на них будут предустановлено до 16-ти различных сервисов, среди которых российские браузеры, соцсети, мессенджеры и, например, приложение «Госуслуги». Закон был подписан президентом больше года назад, и в нем так и остались очень размытые формулировки, рассказали “Ъ FM” производители и ритейлеры. Это вынуждает компании перестраховываться, что приводит к скандалам. Подробности у Владислава Викторова.



Как отдельно оговорился президент РФ Владимир Путин, российские приложения не навязываются потребителям, они могут их и не использовать. Мы просто обеспечиваем равные условия доступа к этим сервисам, вторил президенту глава Минцифры Максут Шадаев.

На этом фоне за пару дней до вступления в силу новых правил Samsung начала подготовку. После обновления владельцы смартфонов обнаружили у себя несколько сервисов от «Яндекс», которые нельзя удалить.

Российский IT-гигант возмутился: как подчеркнули в пресс-службе «Яндекса», от такого подхода поигрывают, прежде всего, пользователи: «Мы никогда не просим никого из партнеров делать наши приложения так, чтобы их нельзя было удалить. Мы против этого, потому что считаем, что это плохо для пользователей. Соответствующие соглашения также не подписывались.

Мы обратились к производителям с просьбой не устанавливать приложения «Яндекса» без возможности удаления, и большинство уже поддержало это решение».

Позже Samsung пришлось оправдываться. Там пояснили, что на такой шаг компания пошла для перестраховки. Новые требования уникальны для российского рынка, и производитель посчитал, что если предустановленные сервисы можно будет удалить, то почти наверняка власти примут это за нарушение закона. И компанию можно понять. Как рассказали “Ъ FM” в Lenovo, там начали готовиться к новым правилам за полтора года, и хорошо, что у компании было время, потому что формулировки в законе стоило бы доработать.

Но выход из положения нашли, говорит директор по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в России Ирина Кукина: «Если ноутбук был произведен после 1 ноября 2020 года, то на нем уже есть иконка, кликнув на которую вы скачиваете все приложения, которые были рекомендованы в постановлении. Хотите оставьте, хотите удалите. А по планшетам это будет обновление Android, благодаря которому появится иконка “Российские приложения”».

В законе не прописано, как именно компании должны предустанавливать отечественный софт на свои устройства. И формально запрета делать приложения неудаляемыми нет. Так что винить тот же Samsung не в чем. Плюс ко всему, власти не могли определиться на какие именно устройства нужно ставить российские приложения — на те, которые попали на полки с января 2021 или все-таки с апреля.

Из-за этого не исключено, что в продаже пока могут оставаться гаджеты без этих сервисов, отмечает представитель группы компаний «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева:«Ритейлеры обязаны продавать те устройства, которые были произведены, начиная с 2021 года, с предустановленными российскими программами. Какое-то время на российском рынке будут продаваться и устройства, выпущенные в 2020 году с обычным набором, и те, которые были произведены в 2021 году. Они уже должны иметь предустановку. Формат, в котором она осуществляется, определяется производителем программного обеспечения и производителем устройств».

Впрочем накануне правительство остановилось на устройствах, произведенных после 1 апреля. Постановление появилось на официальном интернет-портале. Однако закон предусматривает еще и контроль за этими устройствами. А обеспечить его практически невозможно, убежден ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: «Доля – это минимум. Устройства без российского софта будут встречаться. Штрафовать начнут уже летом: 200 тыс. руб., если вы продаете устройство без российского софта.

При этом в магазине вы не сможете проверить, что российский софт есть на устройстве. Для этого вам нужно начать его настраивать.

То есть вы берете новый телефон, распаковываете, активируете. С момента активации начинается отсчитываться электронная гарантия. Дальше его упакуют и продадут через месяц, вот минус месяц гарантии, телефон превращается частично в б/у».

Данные опроса компании «Ромир» показывают, что россияне после покупки и так предпочитают устанавливать на смартфоны и планшеты российские приложения — прежде всего, «ВКонтакте», «Сбербанк Онлайн» и «Яндекс». Так что закон о предустановке отечественного ПО выглядит несколько избыточным. Люди бы, пожалуй, разобрались сами. Правда, владельцы iPhone вряд ли остро нуждались в приложениях «Мой офис. Документы», ICQ или в голосовом помощнике «Маруся».