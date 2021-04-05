РЖД запускает на летний период пять поездов на черноморские курорты из Петербурга

АО «ФПК», входящая в структуру «Российских железных дорог», назначила на летний период пять рейсов до четырех черноморских курортных городов. Все поезда будут следовать через Москву с остановкой на новом вокзальном терминалу «Черкизово».

Об этом сообщила пресс-служба компании. Рейсы до Новороссийска будет ходить с 29 мая по 27 августа, до Ейска — с 2 по 14 июня 2021 года через день по четным числам, с 16 июня по 28 августа 2021 года ежедневно. Поезд до Анапы будет ходить 30 мая, 19 и 21 июня, 11 и 13 июля, 2, 4, 24 августа, еще один аналогичный рейс будет работать все лето с 29 мая по 30 августа. Рейс в абхазский Сухум будет курсировать с 29 мая по 2 сентября.

Как писал “Ъ-СПб” ранее, на майские праздники РЖД запустит дополнительные поезда между Петербургом и Ярославлем.