На майские праздники между Петербургом и Ярославлем пустят дополнительные поезда

АО «Федеральная пассажирская компания», входящая в структуру РЖД, запустит дополнительные поезда по маршруту Санкт-Петербург — Ярославль. Новые рейсы будут ходить четыре дня.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. На маршруты назначены поезда №153 на 30 апреля и 7 мая и №154 Ярославль-Петербург на 3 и 10 мая. В обоих направлениях рейсы будут идти с остановками на станциях Окуловка, Бологое, Удомля, Бежецк, Сонково, Некоуз и Рыбинск.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что авиаперевозчик «РусЛайн» возобновляет прямое сообщение между Санкт-Петербургом и Ярославлем с 18 апреля.