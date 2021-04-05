«“Нормандский формат” сдает позиции»

Скоро для взаимности не останется места, будет разорвано все, что есть — так Дмитрий Песков прокомментировал новые антироссийские санкции Киева. 4 апреля украинский президент Владимир Зеленский ввел ограничительные меры против Россотрудничества, компании «Волга-Днепр» и ряда других предприятий. Все это происходит на фоне негативных ожиданий серьезного обострения в Донбассе. 5 апреля стало известно, что Зеленский проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном в режиме видеоконференции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что так называемый «нормандский формат» уже не в состоянии серьезно влиять на ситуацию в зоне конфликта.

Меркель, Макрон и Зеленский скоро пообщаются в режиме телеконференции. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пояснил, что Зеленский и так в постоянном контакте с партнерами. Чуть ли не каждый день они разговаривают по телефону. Но и трехсторонний формат лишним не будет.

Подобное выглядит логичными. Лидеры Франции и Германии ранее совещались с президентом России Владимиром Путиным. Встречу удалось организовать не сразу. Она переносилась как минимум один раз, но в итоге состоялась. Зеленского на нее не пригласили, но Донбасс обсудили. Желательно поставить в известность президента Украины, а то, как-то не совсем удобно получается. Тут даже можно усмотреть некий демарш.

Можно предположить, что Путин напрямую с Зеленским говорить не хочет. Однако вопрос важный, поэтому партнеры играют посредническую роль.

Они доводят позицию Москвы до Киева и наоборот.

В зоне противостояния в Донбассе тем временем отмечается обострение. Перемирие не соблюдается, фиксируются перестрелки, в том числе и с применением тяжелых вооружений. И главное, что обстановка нагнетается в политическом плане, мол, что-то готовится и скоро рванет. Однако в итоге ничего не происходит — пока. Ситуацию можно назвать классическим термином из времен холодной войны: «игра мускулами» с целью дальнейшего повышения ставок.

На этом фоне Зеленский отправился с визитом в Катар — это плановая поездка и яркая иллюстрация того, что, раз первое лицо покидает страну, значит, не все так опасно, как может показаться.

Именно сейчас война не начнется. Однако более важным считается другой визит Зеленского. 10 апреля украинский лидер посетит Турцию. На этот счет есть интересная версия: Киев так вдохновили успехи Азербайджана в Карабахе, что идея новой технологичной войны плотно овладела умами, а большой друг России Реджеп Тайип Эрдоган, как считается, не против помочь.

Он готов поделиться опытом и, что важно, беспилотниками Bayraktar, которые себя положительно зарекомендовали на Южном Кавказе.

Они, в частности, позволяют вести полупартизанскую войну, избегая больших столкновений и значительных потерь в живой силе и технике. Среди тактических задач — и провокация противника. А поскольку Запад априори на стороне Украины, то Россию сразу же объявят агрессором и введут очередную порцию санкций. Соответственно, Киев вернет себе статус жертвы из-за этой же самой агрессии. Что касается Эрдогана, то он не прочь распространить влияние и на европейские рубежи. Почему бы и нет?

Можно предположить, что число интересантов конфликта в Донбассе увеличивается — и это не только США, но и Турция. А классический «нормандский формат» явно теряет позиции, что неудивительно, потому что с 2015 года фактически не сделано ничего, чтобы как-то изменить обстановку к лучшему. Как известно, свято место пусто не бывает.

Толерантных Макрона и Меркель вполне могут заменить другие участники. Собственно, они уже проиграли в Карабахе, ограничившись лишь красивыми фразами и выражением беспокойства. Поэтому успех всех этих «троек» и «четверок» все больше и больше выглядит сомнительным. Что касается России, вряд ли ей выгодно происходящее. Тем не менее пока все это лишь гипотетические выводы. Однако если ничего не предпринимать, то можно и до нового Карабаха доиграться.