Иркутская область получила 130 тыс. доз вакцины «Спутник-V»

С начала прививочной кампании в Иркутскую область поступило 130 тыс. доз вакцины «Спутник-V». Об этом на заседании Оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции Covid-19 на территории Иркутской области доложил министр здравоохранения региона Яков Сандаков. Первым компонентом в Иркутской области вакцинировано 104,4 тыс. человек. Полный курс вакцинации прошли 72,3 тыс. человек. Больше всего прививок граждане сделали в Иркутске (40,8 тыс.), Ангарске (9 тыс.), Братске (7,75 тыс.). Всего в регионе зарегистрировано 62,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз поставлен 161 человеку. За весь период эпидемии от коронавируса умерли 2,42 тыс. человек, за последние сутки — восемь.

Екатерина Еременко