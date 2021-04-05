МКС будет работать минимум до 2030 года

Эксплуатация Международной космической станции (МКС) будет осуществляться до 2030 года или даже дольше. Об этом заявил руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев на международном симпозиуме «Человек в космосе» в Москве, сообщает «РИА Новости».

Сроки использования МКС неоднократно продлевались. В 2015 году «Роскосмос» и NASA договорились о работе станции до 2024 года. У МКС периодически наблюдаются проблемы с эксплуатацией: в октябре 2020 года сообщалось о проблемах с подачей кислорода на станции, а в ноябре была зафиксирована трещина в несколько сантиметров в корпусе, из-за которой происходила утечка воздуха.

В ноябре 2020 года Владимир Соловьев заявил, что «после 2025 года мы (''Роскосмос''.— “Ъ”) прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», и предлагал сосредоточиться на реализации национальных программ орбитальных станций. Господин Соловьев в дальнейшем уточнил, что это не предполагает прекращение использования МКС.

Евгений Федуненко