Контрольная распродажа

Федеральный фонд защиты прав дольщиков анонсировал проверку по всей стране на предмет демпинга цен при продаже квартир в 2,85 тыс. домов с готовностью более 30%, строящихся без использования эскроу-счетов. Если в этих объектах стоимость окажется ниже среднего уровня, установленного Минстроем для каждого региона, то фонд обещает включить «тревожную кнопку» и сообщить о таких фактах контролирующим органам. На практике это означает заморозку продаж, так как последует запрет Росреестру регистрировать договоры долевого участия (ДДУ).

Ревизия фонда, как может показаться, идет вразрез с повесткой, заданной 8 апреля строительной отрасли Владимиром Путиным. Президент, напротив, недоволен ростом цен на жилье в новостройках, подорожавшее за 2020 год в среднем по стране на 12% на фоне льготной ипотеки по 6,5%, и поручил ФАС изучить ситуацию.

Но фонд объясняет свою инициативу стремлением остановить рост числа обманутых дольщиков. Там убеждены, что застройщиков подстегивает продавать квартиры ниже цен конкурентов желание «собрать деньги и уехать на Кипр», как, например, это случилось с владельцем скандально банкротящейся Urban Group. А поскольку попавшие под мониторинг объекты строятся по старой схеме, когда застройщики направляют взносы в компенсационный фонд, то при крахе их застройщиков достраивать объекты придется уже самому фонду дольщиков.

Но опрошенные “Ъ” юристы считают, что ревизия демпинга загонит фонд дольщиков в бесконечные судебные разбирательства с компаниями. У последних — больше аргументов для судов. На рынке продажи жилья — неподконтрольное пока госрегулированию динамичное ценообразование, зависящее от рыночной конъюнктуры, поясняет юрист NSP Максим Кривицин. Например, в некоторых регионах с достаточно узким спросом или в проектах с неудачной локацией сокращение цен на 3–4% ниже средневзвешенной стоимости увеличивает продажи примерно на 10%.

У девелопера может быть масса идей, как компенсировать сокращение цен, и не обязательно это «мутные схемы». Например, некоторым компаниям при наличии мощного административного ресурса в своем регионе получается экономить на затратах при согласовании разрешительной документации. А некоторые готовы пойти даже на снижение на те же 3–4% своей маржи.

С такими доводами у застройщиков есть шансы оспорить действия контролеров, заблокировавших продажи, считают юристы. Но такая судебная рутина, в которую будет вовлечен не только сам фонд, но и его региональные подразделения, не приближает госструктуру к важной цели — недопущению новых обманутых дольщиков. Напротив, это только отвлечет ресурсы на решение проблем тех, кто уже остался без квартир и денег.