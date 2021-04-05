Удмуртию отнесли к регионам с самой эффективной борьбой с лесными пожарами

Ученые Высшей школы экономики (ВШЭ) отнесли Удмуртию к регионам, где лучше всех справляются с лесными пожарами. Также в их число вошли Новгородская, Пензенская, Ульяновская и Магаданская области, Хакасия и Камчатка, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ВШЭ.

Так, специалисты ВШЭ сравнили ситуацию в 46 регионах России, в которых лесные пожары случаются не менее 10 раз в год. При этом использовались методы, которые ранее применялись для оценки действенности эпидемиологических мер для борьбы с коронавирусом. Ученые пытались сопоставить, как много сил и средств инвестировалось в сельское хозяйство и лесоводство с тем, как часто на территории регионов возникали пожаров и какую они имели площадь. Отметим, что аутсайдерами рейтинга стали Красноярский край, Иркутская и Свердловская области, а также Башкортостан.