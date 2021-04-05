«Кирилл Черкалин во всем признался»

Экс-сотрудник ФСБ Кирилл Черкалин признал в суде вину во взятках и мошенничестве. Его дело слушается в особом порядке — без исследования доказательств. Черкалин также просил об этом, что позволяет ему рассчитывать на более мягкое наказание, не превышающее двух третей от максимально возможного. Против особого порядка не возражали и потерпевшие Сергей Гляделкин и Игорь Ткач. Как проходит заседание? Об этом — корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— Дело действительно рассматривается в особом порядке, то есть доказательства исследоваться не будут, за исключением некоторых документов, о которых заявила непосредственно прокурор Милана Дигаева. Вскоре будут оглашены документы, которые подтверждают, что Кирилл Черкалин заключил досудебное соглашение со следствием и рассказал подробности того, как и с кем он находился в предполагаемой преступной группе, совершавшей, по версии обвинения, мошенничества. В этих документах должны фигурировать люди, вместе с которыми он якобы получал взятки на $850 тыс. Кроме того, прокурор в целом огласил заключение, заявил, что Кирилл Черкалин обвиняется по двум статьям. У него в деле два эпизода о том, что он участвовал в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии обвинения, несколько сотрудников ФСБ и он были посредниками в том, чтобы представители «Еврофинанс Моснарбанка» мошенническим путем получили контроль над одной из компаний.

Бенефициары этого предприятия находятся в зале в качестве потерпевших — это Сергей Гляделкин и Игорь Ткач. Один из них — это председатель совета директоров группы компаний «Авеню», а второй — зампредседателя совета директоров «Авеню Менеджмент».

В начале заседания они как раз заявили новые иски к Кириллу Черкалину о возмещении материального вреда. Если раньше у одного сумма составляла чуть больше 300 млн, у второго — чуть больше миллиарда руб., то в этот раз оба заявили требование на более 8 млрд руб., то есть в сумме они требуют от Кирилла Черкалина 16 млрд, однако подробности исков пока не оглашались. Более того, прокурор Милана Дигаева в обвинительном заключении во втором эпизоде дела заявила, что от представителей другой организации Кирилл Черкалин в течение двух лет — с 2013 по 2015 годы — за покровительство путем использования служебного положения получал по $50 тыс. ежемесячно. Таким образом накопилась сумма 850 тыс., и за это покровительство, за сообщение о возможных проверочных мероприятиях в кредитной организации Черкалин получил эту сумму.

Он признался в том, что эти деньги получал от своего коллеги Михаила Горбатова, которого ранее уже осудили на 4,5 года колонии и который недавно вышел условно-досрочно на свободу.

По сути, в этом во всем Кирилл Черкалин признался, но он и его защита просили материалы, которые подтверждают, что он заключил досудебное соглашение со следствием, чтобы материалы исследовались в закрытом режиме.

По словам защиты и Черкалина, они могут представлять определенные проблемы для некоторых других участников процесса. Но судья в итоге в этом ходатайстве о закрытии процесса отказал, поэтому, возможно, в скором времени мы узнаем, на каких условиях и как Кирилл Черкалин это самое соглашение со следствием заключил и на кого он дал показания по этим самым уголовным делам. Прокурор пока еще не говорила, какой срок она просит для Кирилла Черкалина, все эти моменты будут оглашены чуть позже, когда стороны перейдут к прениям, на которых прокурор действительно озвучит справедливое, по ее мнению, наказание. Соответственно, потерпевший Кирилл Черкалин также выскажется по поводу того, какое наказание запросит представитель гособвинения.