«Так точно, ваша честь!»

Московский гарнизонный военный суд оставил в СИЗО еще на полгода обвиняемого в получении взяток и мошенничестве экс-начальника «банковского» отдела ФСБ РФ Кирилла Черкалина; на тот же срок был продлен и арест формально принадлежащей его матери коллекции часов. Рутинную процедуру продления слегка разнообразил только адвокат чекиста-миллиардера Владимир Михайлов. Вначале он потребовал закрыть процесс от посторонних, пообещав сообщить судье некие абсолютно секретные сведения о болезнях своего клиента, препятствующих его содержанию под стражей, а затем безропотно признал, что и полковнику, и его «семейной» коллекции вполне можно оставаться под арестом. Само уголовное дело в связи с тем, что экс-чекист заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, суд рассмотрит в особом порядке.

Процесс в гарнизонном суде не привлек внимания — помимо участников заседания на него приехали только сестра обвиняемого Анастасия и несколько журналистов. А между тем посмотреть на бывшего полковника Черкалина, впервые после карантина показавшегося на публике, стоило. Экс-начальник 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ РФ за проведенный в СИЗО год набрал килограммов 30, равномерно распределившихся по всем частям его тела, отрастил длинные, спадающие на спину волосы, огромную косматую бороду и напоминал скорее былинного богатыря, 33 года не встававшего с печи. Особый шик его образу придавали спортивные брюки Everlast Pep, которые обычно используют для тренировок поклонники спортивных единоборств.

Первой на заседании выступила представитель Генпрокуратуры Милана Дигаева. Ее речь была предельно краткой. Прокурор напомнила суду, что еще в апреле прошлого года, когда полковнику Черкалину избиралась мера пресечения, суд решил, что, оставаясь на свободе, тот может сбежать, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей. Сейчас, как пояснила госпожа Дигаева, «все эти обстоятельства не потеряли актуальность», поэтому содержание под стражей обвиняемому можно смело продлить еще на полгода — до 9 сентября 2021 года. Под арестом, по мнению надзорщика, следовало оставить и коллекцию часов, изъятую у матери обвиняемого Натальи Черкалиной. В нее вошли две пары Vacheron Constantin, Hublot, Breguet, Omega и Schaffhausen общей стоимостью около 10 млн руб.

Выступивший следом адвокат бывшего чекиста Владимир Михайлов попытался нарушить плавный ход судебного процесса, заявив неожиданное ходатайство. Защитник отметил, что в своей речи планирует говорить о болезнях обвиняемого, а поскольку эти сведения относятся к тайне, охраняемой законом «Об охране здоровья граждан РФ», попросил закрыть процесс от посторонних.

Поддержал защитника и сам господин Черкалин. Отвечая на вопрос судьи, он тяжело поднялся со скамьи, вытянулся по стойке смирно и сказал: «Так точно, ваша честь!»

Председательствующий Вадим Корчагин ходатайство отклонил как необоснованное, а после выступления адвоката Михайлова выяснилось, что в закрытии процесса и не было необходимости. Защитник напомнил суду, что уже много раз просил освободить своего клиента из-под стражи, а на этот раз не станет этого делать. «Не возражаю»,— просто заявил господин Михайлов. Свое согласие с Генпрокуратурой адвокат объяснил тем, что в надзорном ведомстве уже утвердили обвинительное заключение в отношении Кирилла Черкалина. С учетом этой «исключительной», с точки зрения защитника, ситуации, по поводу имущества Натальи Черкалиной он предложил даже не дискутировать, а просто оставить часы под арестом. Не стал по этому поводу спорить с юристами и сам обвиняемый. «Так точно!» — ответил он судье по поводу коллекции.

Казалось бы, стороны за 15 минут разбирательства пришли к согласию, и на этом заседание можно было закрывать, однако судья Корчагин все равно решил мотивировать свое решение. Для этого он заранее приготовил и разложил на своем столе 19 томов уголовного дела, которые начал последовательно цитировать, обосновывая таким образом необходимость ареста. Поскольку все участники процесса с этими материалами были уже знакомы, предоставленное время они использовали для неформальных контактов.

Как оказалось, господин Черкалин и его сестра Анастасия, в последнее время видевшая брата только в пластиковом судебном «аквариуме», уверенно освоили язык глухонемых.

Пока судья Корчагин зачитывал номера уголовных дел и фамилии возбудивших их следователей, Анастасия руками показала брату, что за время его отсутствия водила автомобиль, танцевала и даже умудрилась слетать куда-то к теплому морю, искупаться там и получить отменный загар. Обвиняемый, впрочем, реагировал на радостные новости сестры довольно вяло.

Оживился он, только когда Анастасия показала на себе впечатляющий размер отпущенной братом бороды и подняла вверх большие пальцы,— экс полковник улыбнулся и с достоинством кивнул.

Напомним, полковник Черкалин и двое его бывших подчиненных обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2012 году, угрожая уголовным преследованием бизнесмену Сергею Гляделкину, они забрали у него долю в компании «Юрпромконсалтинг» стоимостью 490 млн руб., которую передали затем своим предполагаемым подельникам. Господину Черкалину, кроме того, было предъявлено обвинение в получении взяток на $850 тыс. (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от одного из владельцев банка «Транспортный» за общее покровительство его бизнесу. Однако прославился господин Черкалин в первую очередь как чекист-миллиардер. При обысках в его служебном кабинете на Большой Лубянке, а также в квартирах членов семьи полковника нашли $72,75 млн, €8,5 млн, £4 тыс. и 810 млн руб. Помимо наличных, происхождение которых пока не установлено, было обращено в доход государства пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков 14 нежилых помещений и два автомобиля общей стоимостью около 6,3 млрд руб.

Сергей Машкин