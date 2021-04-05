В Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за пьяное вождение

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, увеличивающий максимальный срок лишения свободы для водителей, систематически управляющих автомобилем в нетрезвом виде, с двух до трех лет. Документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроект также увеличивает штраф за данное преступление до 300–500 тыс. руб. или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. Сейчас по этой статье предусмотрен штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. руб. или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Ранее о поправках сообщал “Ъ”. Документ был разработан МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова и одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Подробности — в материале “Ъ” «Пьяным водителям подготовили новые сроки».