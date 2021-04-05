В Краснодаре вновь начали штрафовать за неправильную парковку

С 5 апреля 2021 года в Краснодаре возобновили фото- и видеофиксацию правил стоянки и остановки. Об этом было объявлено на еженедельном аппаратном совещании в администрации города.

«На прошлой неделе совместно с представителями ГИБДД Краснодарского края отработали всю документацию, всё передали, что требовали и запрашивали в последний раз. Мобильные комплексы заработали. Совместно с ГИБДД проехали и первые факты зафиксировали, уже передали», - рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков.

Вице-мэр Артем Доронин добавил, что с 5 апреля эта работа будет проводиться в штатном режиме. Привлекать к ответственности нарушителей правил стоянки и остановки в Краснодаре будут с помощью четырех комплексов фото- и видеофиксации. Штраф за нарушение составит 1,5 тыс. руб.

Комплексы работают следующим образом: камера фиксирует номер машины, геолокацию и время снимка. Затем снимки через систему «Безопасный регион» поступают в ГИБДД для привлечения водителей к административной ответственности.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, штрафовать нарушителей правил парковки в Краснодаре начали в феврале 2021 года, однако вскоре после начала работы системы возникли сложности. Как пояснял начальник ОГИБДД УМВД по Краснодару Илья Молодцов, штрафы пока не выписывались из-за сбоев в системе и длительной переписки между ведомствами.

«Начиналось все с того, что не выгружаются файлы, нельзя по техническим причинам осуществлять взаимодействие для оформления постановления. В связи с тем, что ведется переписка между департаментом транспорта и ЦАФАП ОГИБДД — подразделением краевого подчинения, все опять вернулось к началу. Рассмотрению документации, свидетельств на комплексы, технической документации и так далее», -заявлял он.

По данным администрации Краснодара, в ближайшее время на дорогах города планируется установить дополнительные стационарные камеры фото- и видеофиксации, которые позволят регистрировать сразу несколько нарушений ПДД.

В настоящее время в краевом центре насчитывается около 500 тыс. автомобилей, еще 200 тыс. въезжают ежедневно из близлежащих населенных пунктов. В мэрии отмечают, что коэффициент нагрузки на улично-дорожную сеть превышает норматив в два-три раза.

Алексей Белянин