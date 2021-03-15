В Краснодаре будут штрафовать за неправильную парковку

В кубанской столице прекратили использовать эвакуаторы и внедряют систему видеофиксации. Это позволит без эвакуации автомобилей выявлять и штрафовать нарушителей, заявил мэр Краснодара Евгений Первышов на еженедельной планерке.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, в городе есть четыре сертифицированных и лицензированных комплекса фото- и видеофиксации. Сейчас между департаментом транспорта и дорожного хозяйства, ГКУ КК «Безопасный регион» и ООО «Городские парковки» заключено соглашение об обмене информацией. Работа началась с 3 февраля нынешнего года, но была приостановлена из-за бюрократических проволочек.

Как пояснил начальник ОГИБДД УМВД по Краснодару Илья Молодцов, штрафы пока не выписываются из-за сбоев в системе и длительной переписки между ведомствами. «Начиналось все с того, что не выгружаются файлы, нельзя по техническим причинам осуществлять взаимодействие для оформления постановления. В связи с тем, что ведется переписка между департаментом транспорта и ЦАФАП ОГИБДД — подразделением краевого подчинения, все опять вернулось к началу. Рассмотрению документации, свидетельств на комплексы, технической документации и так далее», - сообщил господин Молодцов.

Евгений Первышов добавил, что эвакуаторы на улицах кубанской столицы будут использоваться только в случае крайней необходимости.

Владимир Приходько