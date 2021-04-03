К «Иннопрому-2021» забронировано 70% площадей в МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

Экспоненты Международной промышленной выставки «Иннопром-2021» в началу апреля забронировали уже 70% площадей в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», где планируется проводить мероприятие. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Только две-три компании, заявившиеся к участию в 2020 году, поменяли свои планы. Также отрадно, что Италия подтвердила свое участие в качестве страны-партнера»,— отметил первый вице-президент Группы компаний «Формика» Антон Атрашкин.

Ранее посол Италии Паскуале Тарраччано на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым сообщил о том, что в состав делегации на выставку планируют войти порядка 50 компаний.

Напомним, промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2020 году страной-партнером должна была стать Италия, мероприятия планировалось провести с 7 по 10 июля. Однако выставка прошла в онлайн формате в связи с распространение коронавирусной инфекции.

В этом году мероприятие пройдет в оффлайн формате. По данным регионального министра инвестиций и развития Виктории Казаковой, в четырехдневной деловой программе «Иннопрома» предусмотрено 160 мероприятий. Ожидается участие более 500 спикеров и экспертов, среди которых есть руководители крупнейших компаний из разных стран мира.