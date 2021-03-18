Главгосэкспертиза одобрила проект второго этапа строительства ШМСД в Петербурге

Главгосэкспертиза рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство участка Широтной магистрали скоростного движения (также — Восточный скоростной диаметр) от Витебского проспекта до Софийской улицы. По итогам ведомство выдало положительное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы. Согласно проекту, на втором этапе строительства магистрали будет построен участок длиной около 2 км, который начнется в месте подключения будущей магистрали к Западному скоростному диаметру, пройдет по территории Московского и Фрунзенского районов и окончится на месте транспортного узла на Софийской улице. На участке будут возведены три пункта взимания платы с административно-бытовыми комплексами, а также здание центра управления дорожным движением.

Ранее “Ъ-СПб” писал о публикации комитетом по госзаказу Петербурга тендера на подготовку территории к строительству развязки между ЗСД и Широтной магистралью.