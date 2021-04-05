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На торги выставлено имущество киностудии им. Горького в Петербурге

На торги выставлено имущество киностудии им. Горького, расположенное в Петербурге на Мельничной улице, 4. В лот включены два участка и расположенные на них здания.

Как сообщается на сайте Российского аукционного дома, аукцион состоится 13 мая. Начальная стоимость имущества составляет 475,5 млн рублей. Общая площадь участков — около 2 тыс. кв. м, они относятся к общественно-деловой подзоне объектов многофункциональной общественно-деловой застройки. Здания, расположенные на участках, не являются памятниками.

В 2019 году объекты уже выставлялись на продажу, но покупателей не заинтересовали.

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