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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Самаре мэрия узаконила две церкви

Самарская епархия Русской православной церкви (московский патриархат) получила разрешение на использование земли по двум адресам под религиозные цели. Речь идет об участках площадью более 1,9 тыс. кв.м на Московском шоссе в Красноглинском районе и 3,8 тыс. кв.м на ул. Молодежная и Георгия Димитрова. Постановление главы Самары Елены Лапушкиной опубликовано на сайте городской администрации.

Строительство церкви на участке 1,9 тыс. кв.м на Московском шоссе стартовало еще в 2019 году. С того же года возводится пристрой к церкви на указанном участке на ул. Молодежной.

Ранее сообщалось о том, что в Самаре чиновники отдали РПЦ участок в Ботаническом саду. На его территории уже ведется стройка. В этом районе появится центр допобразования для детей.

Георгий Портнов


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