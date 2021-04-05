Сегрегация по-французски

Инициатива студенческого профсоюза UNEF, давно известного своими левацкими взглядами, вновь оказалась в центре политического скандала. Это произошло после того, как Одри Пульвар, известная журналистка, служащая парижской мэрии и кандидатка от Социалистической партии в главы совета региона Иль-де-Франс солидаризировалась с практикой устраиваемых профсоюзом «раздельных собраний» по цвету кожи и была обвинена ее противниками в апологии «приемлемого» расизма. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

«Если выяснится, что на этот семинар придет белая женщина, белый мужчина, не может быть и речи о том, чтобы их прогнать. С другой стороны, мы можем попросить их молчать, быть лишь зрителями, молчаливыми зрителями» –– с этих слов Одри Пульвар, произнесенных в прямом эфире BFMTV, начался настоящий скандал. Кандидатка от Социалистической партии PS на пост председателя регионального совета Иль-де-Франс оказалась под огнем критики, причем не только правых (и тем более крайне правых) французских политиков, но и собственных сторонников.

Одри Пульвар предпочла солидаризироваться с практикой студенческого профсоюза UNEF (Union nationale des etudiants de France), пытающегося организовывать мероприятия по принципу исключительной расовой или гендерной общности. По идее профсоюза на собраниях, куда будут допущены только лица, страдающие от расизма, нечего делать представителям белой расы, и без того пользующимся всеми преимуществами своего цвета кожи. Точно так же на собраниях против гомофобии незачем выслушивать никого, кроме представителей ЛГБТ — достаточно они наслушались гомофобов.

Идея UNEF многим показалась сомнительной. Одним — проявлением глупого радикализма, недальновидности, явной ошибки в работе с общественным мнением, другим — прямо-таки преступной попыткой установить собственную систему расовых приоритетов. Министр образования Жан-Мишель Бланке счел, что UNEF погряз в «политических проектах, которые фрагментируют общество, разделяют людей между собой».

Впрочем, старейший студенческий профсоюз Франции, впервые появившийся в Лилле еще в 1907 году и переоформленный в качестве общефранцузского в 2001-м, известен своим радикализмом.

Практика «раздельных собраний» была введена им еще три года назад, когда на конференции «цветных» или «трансгендеров» не допускались посторонние. А когда это вызвало недовольство, вице-президент отделения UNEF в Лилле активистка Хафса Аскар прогремела в Twitter заявлением, что давно пора «отравить газом всех белых людей, эту низшую расу».

Другое дело Одри Пульвар, известная журналистка, работавшая на главных телеканалах Франции. Со времен своего союза с видным социалистом Арно Монтебуром, в дальнейшем ключевым министром в правительстве Франсуа Олланда, она была близка к Социалистической партии, которой не свойственен ни избирательный расизм, ни радикализм. Уроженка французского острова Мартиника, 49-летняя госпожа Пульвар, что бы она сейчас ни говорила, сама — убедительное доказательство, чего цветная женщина способна добиться во Франции. Сейчас в должности вице-мэра Парижа она готовится участвовать в региональных выборах 13–20 июня, причем претендует на роль председателя совета «сердца Франции» Иль-де-Франс.

«В моем регионе ни один житель не должен подвергаться дискриминации по цвету кожи. ''Приемлемого'' расизма не бывает»,— ответила ей в Twitter нынешняя глава Иль-де-Франс, резкая и харизматичная Валери Пекресс. Она принадлежит к умеренным правым, крайние же правые и вовсе подняли крик. Вице-президент Национального собрания RN Жордан Барделла прошелся по кандидатке социалистов: «Это та левачка, которая барахтается в исламо-левизне и ненависти к белым, стремится председательствовать в первом регионе Франции?» А Марин Ле Пен потребовала судебных санкций: «Прокуратура должна возбудить дело о подстрекательстве к расовой дискриминации в отношении госпожи Пульвар».

Социалисты, сами не очень довольные неловким выступлением Одри Пульвар, тем не менее пытаются погасить скандал, крайне невыгодный им за два месяца до голосования.

Разрыв с главой избирательного списка, которую кроме социалистов поддерживают молодая левоцентристская партия, основанная в 2018 году, Place publique и Радикальная левая партия (Parti radical de gauche, PRG), грозит поражением.

В результате последовали неловкие обсуждения того, что вроде бы «раздельные собрания» неудачная идея, но в некоторых случаях она как бы где-то отчасти и оправдана. Леваки критикуют UNEF и Одри Пульвар не за сам факт «мягкой дискриминации», а за то, что теперь эту практику могут с удовольствием обличать политические противники. Руководители профсоюза объясняют, что речь идет о «временных решениях», имеющих целью «освободить голоса и мнения» и соединить в одной аудитории лиц, имеющих «общий, травматический опыт». Самое странное оправдание этого я встретил в статье Franceinfo, где специалист-политолог объяснил, что «в дополнение к активизму (в рамках феминистского, антирасистского, ЛГБТ-движения и т. д.) ''раздельные собрания'' также используются в медицинской сфере (между пациентами с одним и тем же синдромом или одной и той же зависимостью)». Легко, начитавшись такого, начать сравнивать практику профсоюзов и «анонимных алкоголиков». Но мне ближе объяснение в Twitter мастера и ветерана политического пиара, главы «Непокорившейся Франции» Жан-Люка Меланшона: «Одри Пульвар не расистка! Она просто поняла, что такое группа поддержки».