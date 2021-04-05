Бывшего заместителя мэра Ярославля осудят за взятки в 2,3 млн рублей Вице-мэр Ринат Бадаев был задержан в январе 2020 года

В Красноперекопский районный суд Ярославля направлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении 40-летнего бывшего заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. Ринат Бадаев обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По материалам дела бывший чиновник обвиняется в получении взяток на общую сумму более 2,3 млн руб.

В пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области уточнили, что обвиняемый сейчас находится под стражей.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— пояснили в пресс-службе следственного управления. В следственном управлении отметили, что преступления, по которым обвиняется бывший заместитель мэра Ярославля, выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что Рината Бадаева задержали 16 января 2020 года. Во время задержания выяснилось, что он накануне уволился из мэрии. В ходе ночного обыска в его квартире было обнаружено около $5 тыс. и 800 тыс. руб. 17 января суд вынес решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок содержания под стражей несколько раз продлевался.

“Ъ-Ярославль” рассказывал, что в июне 2020 года следственные органы возбудили в отношении Рината Бадаева второе уголовное дело о получении взятки. По версии следствия, в декабре 2019 года он получил от генерального директора строительной организации взятку в размере около 1,8 млн руб. за помощь в заключении договора на выполнение работ для нужд Ярославля.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что в декабре 2019 года - январе 2020 года Ринат Бадаев получил от генерального директора другой коммерческой организации сумму в размере 530 тыс. руб. за оказание содействия в заключении договоров на ремонт внутриквартальных проездов Ярославля.

Подробнее о деле бывшего ярославского чиновника в материале “Ъ-Ярославль” – «Рината Бадаева не пустили под арендованную крышу».

Дарья Сабаева