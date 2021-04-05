ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

Банк ВТБ с понедельника, 5 апреля, снизил ставки по кредитам наличными на 1 п. п., до 5,4% годовых. Такой кредит можно получить в рзамере от 50 тыс. до 5 млн руб. на любые цели и сроком до семи лет.

«С 5 апреля ВТБ улучшает условия оформления кредитов наличными и рефинансирования, снижая ставки на 1 п. п. Кредит под 5,4% годовых можно оформить при условии подключения страховой программы, а под 5% — при условии оформления заявки онлайн на сайте или в мобильном приложении "ВТБ Онлайн" (второе предложение действует до 30 апреля 2021 года)»,— сообщается в пресс-релизе банка.

Клиенты ВТБ оформили более 204 тыс. кредитов наличными на сумму свыше 186 млрд руб. за январь и февраль. Руководитель управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин отметил, что банк «готов запускать сезонные предложения с улучшенными условиями даже после повышения ключевой ставки ЦБ РФ».

19 марта впервые с конца 2018 год ЦБ повысил ключевую ставку — на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. Регулятор заявил о продолжении возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике и допустил дальнейшее повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях.

О стратегии ЦБ — в материале “Ъ” «Инфляционное давление в запертой экономике».