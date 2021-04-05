На Кубани выявили 103 случая COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 10з человек, сообщает пресс-служба краевой администрации. За сутки в регионе выздоровели 120 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки от коронавируса в крае умерли 11 человек. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения — 756.

Максимальный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в Краснодаре — 31 человек, в Сочи — 11 новых случаев заражения, в Анапе — 10. За время пандемии в регионе заболели 42911 человек, выздоровели 37716 человек. По данным стопкоронавирус.рф от коронавируса скончались 2380 пациентов.

Наталья Шинкарева