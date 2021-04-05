Майские «готовят удар» по кошелькам

Авиабилеты и съем жилья на майские праздники серьезно подорожали. Самый значительный рост цен на аренду квартир сейчас отмечается в курортных городах Краснодарского края. По сравнению с допандемическим 2019 годом он составляет до 20 %. Поднялась и стоимость авиабилетов на эти направления. Куда россияне полетят отдыхать на майские праздники? И будут ли расти цены дальше? Выясняла Юлия Жданова.

Такого числа запросов на аренду жилья не было давно, отмечает жительница Калининграда Зоя. Она сдает свои квартиры отдыхающим. По ее словам, поток людей на предстоящие майские праздники не останавливает даже существенное повышение цен: «Цены повышаются. В 2021 году даже еще больше, чем обычно. Увеличенный спрос на квартиры в центре города. Влюбленные пары обычно снимают однокомнатное жилье. Большие семьи предпочитают трехкомнатные квартиры.

В 2019 году “однушку” на майские праздники я сдавала за 2 тыс. руб. В 2021 она стоит 2 тыс. 700 руб, 3 тыс.».

Поднимают цены на жилье и в Краснодарском крае. Арендодатель из Сочи Регина в беседе с “Ъ FM” призналась, что увеличила стоимость аренды своих квартир на 20%, но это еще не предел.

Особым спросом, по ее словам, пользуются небольшие студии в центре: «Раньше такое жилье стоило где-то 800 руб. в сутки. В 2021 году — уже 1 тыс. 200 руб. Самый большой спрос сейчас на эконом-комнаты. Их постоянно разбирают. Чаще всего приезжают на три-четыре дня, даже издалека, из Москвы. Обычно жилье бронируют где-то за месяц, но бывает, что и перед самым приездом».

А вот в Санкт-Петербурге, как выяснил “Ъ FM”, число желающих снять квартиру на праздники немного снизилось. Хотя до пандемии, по подсчетам портала Momondo.ru, этот город был в топе самых популярных внутренних направлений вместе с Сочи и Москвой.

И даже снижение цен пока не помогает восстановить прежний поток клиентов, говорит арендодатель Ольга: «Если сравнивать с допандемическим спросом, то он все-таки ниже на 20-30%. В обычное время цены существенно снизились. Ко мне едут гости, ориентированные на мои конкретные квартиры. Если говорить о майских праздниках, то цены не снизились, а пропорции сохранились. Люди ориентированы на центр».

В топ направлений на майские праздники в 2021 году кроме курортов Черного моря, вошла Москва, Казань и Калининград. Там, соответственно, и растет стоимость аренды, говорит основатель портала «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Он отметил, что в конце апреля стоит ожидать нового скачка цен: «Цены выросли примерно на 20%. В России принято бронировать все в последний момент, поэтому цифры, которые мы видим сейчас, в конце апреля могут подняться в 1,5. Если не будет никаких запретов перед майскими праздниками, вполне возможно, сработает отложенный спрос, и забронируют все точно так же, как в 2019 году».

А вот карта авиаперелетов на майские праздники в этом году, по сравнению с 2019 годом, сильно изменилась, отмечают в Aviasales.ru. В 2019 году больше всего бронирований было в Грузию, Турцию, Чехию, Израиль и страны Европы. Сейчас, соответственно, все жаждущие путешествий ищут впечатления внутри страны.

И интерес к популярным российским направлениям даже выше, чем в 2019 году, говорит директор по маркетингу сервиса для путешественников Biletix Александр Мишин: «Спрос на внутренние перелеты выше, чем до пандемии, где-то на 5%. Остальное распределяется по основным международным направлениям. Ереван будет тоже популярен на майские праздники. Он открыт, легкие правила въезда, никаких карантинов, ничего не нужно, я думаю, что тоже туда люди полетят.

Если сравнить цены на перелет, скажем, в Сочи и Калининград, с допандемическим годом, то можно увидеть рост до 40%. Билеты обходятся в 12-13 тыс. руб. В 2020 году возникают лишь незначительные скачки. В Росавиации объясняют их сезонностью, и пока там не ждут значительного повышения стоимости авиабилетов в преддверии этого лета.

Тем не менее, на популярные курорты билеты могут подорожать, замечает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов: «Есть некоторые направления, спрос на которые сохраняется, при этом предложение очень небольшое в связи с теми ограничениями, которые введены, на данных направлениях.

Естественно, стоимость билетов резко возрастает. До тех пор, пока на традиционные южные курорты предложение очень маленькое, цены будут расти — это неизбежная ситуация».

В Минтрансе на днях заявляли, что рынок авиаперевозок постепенно восстанавливается до уровня 2019 года. И ко второму кварталу тарифы на некоторые перелеты могут даже снизиться за счет увеличения числа рейсов.

Елизавета Скобцова