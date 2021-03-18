Майские праздники подняли цены на туры

В отелях Сочи и Крыма почти не осталось свободных номеров на майские праздники, а некоторые игроки рынка подняли цены примерно на треть из-за закрытых границ, говорят туроператоры. Самыми популярными направлениями традиционно стали Симферополь, Сочи и Калининград. Авиабилеты подорожали несильно — в пределах 5%, в часть городов сейчас можно долететь даже дешевле, чем до пандемии. Остались ли еще комфортные варианты для отдыха? И во сколько это обойдется? Расскажет Григорий Колганов.

До пандемии россияне часто ездили на майские праздники в Европу или брали большой отпуск и отправлялись в Тайланд на пляжный отдых. Сейчас многие варианты недоступны, а желание путешествовать только растет. Туроператоры фиксируют спрос на поездки на уровне допандемийного 2019 года. По данным сервиса OneTwoTrip, больше 90% россиян майские праздники проведут в России, а именно — в Сочи, Крыму или Калининграде.

Популярность набирают и неожиданные направления, сообщил представитель сервиса путешествий Tutu.ru Тимур Юсупов: «Если в 2019 году в Крым можно было улететь в среднем за 6 тыс. руб., то в этом году — за 6,3 тыс. руб., то есть рост порядка 5%. И на втором месте перелеты из Москвы в Сочи — там билеты даже немножко подешевели — на 3%, сейчас их можно приобрести в среднем за 5,4 тыс. руб. И на третьем месте Калининград. Любопытное направление Москва — Махачкала. Дагестан тоже в последние годы становится очень популярным туристическим направлением».

С 18 марта россияне могут купить туры по стране и получить кэшбэк 20%. Оплачивать путешествие, как и раньше, придется только картой «Мир». По словам игроков рынка, в начале недели бронирования даже просели — видимо, многие ждали старта акции. Хотя для любителей комфортного отдыха программа вряд ли будет интересна — власти по-прежнему готовы возвращать не больше 20 тыс. руб., при том что места в популярных гостиницах Сочи стартуют в среднем от 60 тыс. руб. за неделю на двоих — это номер класса «стандарт». Но даже их осталось немного, рассказали “Ъ FM” в одном из четырехзвездночных отелей в Сочи: «Стоимость размещения в стандартном номере — 88,2 тыс. руб.

Следующая категория — это “студия”, стоимость размещения составляет 136,8 тыс. руб.

В проживание входит и завтрак, и посещение wellness-центра с крытым бассейном и гидромассажной зоной. Видите, на эти даты очень большой спрос. Конечно, там очень много броней, плюс акция кешбэк».

Похожая ситуация и в Крыму. Комфортных отелей там меньше, чем в Сочи, так что путешественники часто выбирают апартаменты. Управляющий комплексом «Морская Феерия» в Севастополе Максим Базурин говорит, что бронируют не только на майские праздники, но и на лето: «Сейчас очень сложно со свободными местами, причем именно на майские. 1 мая традиционно меньше пользуется популярностью. У меня стоимость проживания начинается от 8 тыс. руб. за ночь для двоих. На моем объекте размещения апартаменты для двоих бронируются буквально на неделю вперед».

Тем не менее не все москвичи готовы уезжать из города в полноценный отпуск на майские. Выбор коротких путешествий сейчас тоже большой. Например, высоким спросом пользуются трехдневные туры в Карелию, рассказала менеджер компании «Алем-тур» Анна Черная: «Как правило, посещаются самые популярные карельские объекты — это водопад Кивач, горный парк “Рускеала”, “Марциальные воды”, во все экскурсии стандартно входит обзор по Петрозаводску. Если брать, допустим, средний сегмент гостиниц, у нас предлагаются четырехзвездочные отели, средняя стоимость на человека — 18,5 тыс. руб. Если берем отели повышенной комфортности, то цена повышается до 23-25 тыс. руб. без учета дороги, билеты, авиа- и ж/д. Под кешбэк такие туры тоже не попадают».

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Впрочем, примерно 10% россиян на майские все же решили отдохнуть за границей. По данным OneTwoTrip, чаще всего путешественники покупают авиабилеты в Турцию, Армению и Киргизию. В топ-10 также вошла Грузия, которая с начала марта упростила въезд для туристов.

Елена Иванова