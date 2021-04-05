Санитарные нормы остановили «Артдокфест»

В Северной столице сорвали фестиваль документального кино «Артдокфест». Организаторы винят полицию, Роспотребнадзор и местных активистов. Залы Дома кино опечатали за несоблюдение санитарных норм, а центр «Лендок» отменил показы, опасаясь провокаций и полного закрытия. Руководство фестиваля объяснило происходящее доносами активистов. Они и раньше мешали работе киносмотра, в том числе в Москве. Но там он пока что проходит без происшествий. Почему у «Артдокфеста» в Санкт-Петербурге возникли проблемы? Тему продолжит Иван Корякин.

На открытии «Артдокфеста» в Петербурге показывали ленту «Расторгуев» об убитом в Центральноафриканской республике документалисте Александре Расторгуеве. С какой-либо пропагандой ЛГБТ-ценностей фильм не имеет ничего общего, твердили создатели картины сотрудникам полиции, которые неожиданно появились в Доме кино:

— Мы все прекрасно понимаем, что должны отрабатывать данные из заявления. — Нет, послушайте меня. Значит… — Вы хотите, чтобы мы просто развернулись и ушли? — Нет, я хочу, чтобы вы понимали… — Или просто так поверили вам на слово? — Мне не надо верить на слово, я вам еще раз повторяю, что это фильм о режиссере Александре Расторгуеве. Причем тут коронавирус? И при чем тут ЛГБТ?

Вместе с полицейскими в Дом кино пришли сотрудники Роспотребнадзора с претензиями к несоблюдению санитарных норм, рассказала “Ъ FM” пресс-секретарь «Артдокфеста» в Петербурге Ольга Комок: «Мы уговорили всю эту компанию не останавливать сеанс, написали объяснительную записку, в которой указали, что и кому мы показываем, учитывая, что на афише стоит гриф «18+». Все два часа, что шел фильм, мы разговаривали с полицией и Роспотребнадзором. Дождавшись окончания сеанса и начала обсуждения, дамы из ведомства вошли в зал и начали его фотографировать».

Зал, как утверждают организаторы, был заполнен наполовину, хотя правила разрешают и 75% заполняемость. Между зрителями были пустые кресла, а на самих зрителях — маски. И опубликованные организаторами фотографии это подтверждают. Но Роспотребнадзор все равно опечатал залы Дома кино.

Тем же субботним вечером сотрудники надзорного ведомства посетили и площадку «Лендок», хотя там первые показы в рамках «Артдокфеста» были намечены на воскресенье. Но организаторам стало понятно сразу — на площадку оказывают давление и рассчитывать на нее не стоит.

Опасения подтвердились. «Мы приняли решение об отмене показов во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра», — заявили в центре «Лендок» незадолго до начала сеансов. Так и завершился фестиваль документального кино в Санкт-Петербурге.

Но почему же в Москве он открылся без проблем? “Ъ FM”задал этот вопрос куратору киносмотра Людмиле Липейко: «Могу только предполагать, что у нас в Петербурге власти, наверное, более послушные что ли. На открытии в Москве было очень много известных людей. В Петербурге их гораздо меньше. При этом у нас документальное кино не так сильно ценится, как в столице. Тут много причин может быть».

И одна из них — Тимур Булатов — известный в Петербруге активист и борец за традиционные ценности, который хвастался тем, что «уволил» несколько десятков учителей за ЛГБТ-пропаганду. Журналисты характеризуют его деятельность не иначе как доносительство. Организаторы фестиваля c этим согласны.

Но если городские власти не препятствуют активисту, проблема, вероятно, не в нем, говорит режиссер фильма «Плацебо», вошедшего в программу «Артдокфеста» Юлия Кудрис: «Это крупнейший российский фестиваль документального кино. Он не ограничивает себя в каком-то одном направлении. Мы можем увидеть мир таким, какой он есть.

Видимо, власть пугает то, что люди, наконец, начнут думать, люди увидят что-то большее, чем пропагандистскую машину из телевизора.

Не иначе как политической ситуацию не назвать».

В Москве в предыдущие годы у «Артдокфеста» тоже возникали проблемы: в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» несколько раз срывали показы фильмов о конфликте в Донбассе. Всякий раз активистам без труда удавалось проникнуть в зал. Но если раньше им приходилось выстраиваться перед экраном и разливать «пахучую жидкость», то теперь достаточно одной жалобы в Роспотребнадзор.