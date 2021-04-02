«Художественный» вернул прежний облик

В столице откроется кинотеатр «Художественный» после семи лет реставрации. Зданию вернули исторический вид по фотографиям и архивным чертежам. Над проектом работали три архитектурных бюро — немецкое, испанское и российское. Первый сеанс запланирован на 9 апреля. Стоимость билетов начинается от 290 руб. Что увидят зрители в одном из старейших кинотеатров мира? С подробностями — Владислав Викторов.

«Художественный электро-театръ» — именно под таким названием он открылся в 1909 году. Спустя больше 100 лет историческая надпись вернулась на фасад здания. После реставрации внешний облик полностью повторяет дореволюционный — например, появились барельефы с колесницами, которые в 50-е стали жертвами «борьбы с архитектурными излишествами», к надписям «Вход» и «Выход» добавили твердые знаки.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Всего восстановили более тысячи фрагментов декора. Внутри — лаконичные сочетания белого и черного мрамора, красный бархат, лепнина и роскошные хрустальные люстры. Для гостей откроется четыре зала: большой сможет вместить почти 500 человек, два малых — до 50, а камерный рассчитан на 21 зрителя. Комфорт и стиль обновленного пространства оценил глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, который побывал в «Художественном» до официального открытия: «То, как сейчас решена задача с пространством, особенно сам зрительный зал, лично мне понравилось.

Авторы проекта придали ощущение аутентичности, несмотря на то что все это новое.

Интерьер выполнен в спокойной стилистике, там комфортно. Мне понравилось там смотреть кино».

В первый день работы в «Художественном» покажут драму «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли. В апреле можно будет увидеть и других номинантов на «Оскар» — например, фильмы «Земля кочевников» и «Еще по одной». Кроме того, организаторы обещают показать картину «Броненосец Потемкин» — его премьера прошла в «Художественном» в 1926 году. В выходные в здании организуют экскурсии. Любителей кино обещают порадовать ретроспективами и фестивалями. Основной репертуар при этом будет полностью отвечать названию, говорит программный директор кинотеатра Стас Тыркин: «Мы постараемся окупаться на фильмах, которые являют собой некие произведения искусства. Мы хотим попробовать доказать, что на этом можно зарабатывать.

У нас будут репертуарные фильмы, но избранные — из всего потока мы покажем только то, на что хотим обратить внимание зрителя.

Это необязательно должны быть драмы, но и вполне себе авторские блокбастеры. Новый фильм Гая Ричи нам прекрасно подходит, там чувствуется автор».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В 2014-м «Художественный» планировали отреставрировать за полтора года, но в итоге работы заняли семь лет. Сначала проектом занимался инвестиционный холдинг Александра Мамута A&NN Investments Ltd., в 2019-м в проект вошел «Сбер», который инвестировал 11 млрд руб. Для зрителей открытие «Художественного» явно долгожданное. Еще в конце прошлого года пользователи пытались узнать в комментариях, когда можно будет попасть на показ. Теперь ответ есть — 9 апреля, а продажи билетов стартуют 5-го.

Елена Иванова